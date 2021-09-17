В машиностроении Донецкой области продолжается спад второй год подряд

В машиностроении Донецкой области спад производства продолжается уже второй год подряд. В условиях пандемии коронавирусной инфекции машиностроительные предприятия региона не имеют достаточно заказов для стабильной производственной деятельности.

В 2020 году объем машиностроительной продукции области (без учета части временно оккупированной территории) был меньше, чем в 2019 году, на 13,2%. За январь–август 2021 года снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 14,9%, в то время как в целом по промышленности обеспечен прирост на 7,0%.

С начала нынешнего года заметно уменьшился удельный вес машиностроения в объеме реализованной промышленной продукции. Согласно последним данным за январь-июль 2021 года объем реализации продукции машиностроения составил 8,2 млрд.грн, или 3,9% общего показателя по области (в январе-июле 2020 года было 5,8%). В реализации машиностроительной продукции Украины доля машиностроения региона в январе-июле 2021 года составила 7,6% против 9,3% в январе-июле предыдущего года.

Хотя машиностроительные предприятия области обладают значительным экспортным потенциалом, экспорт машин, оборудования, транспортных средств в январе-июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшился на 4,3% и составил 178,2 млн. долл. США. Больше всего валютной выручки получено от поставок в Российскую Федерацию – 110,2 млн.долл., или 61,8%.

В валютных поступлениях от экспорта товаров в эту страну удельный вес машиностроительной продукции составил 28,8%, в то время как в целом по области – 4,9%. Машиностроительные предприятия Донецкой области обеспечили 5,2% экспорта продукции машиностроения по Украине.

Причиной уменьшения общего объема машиностроительной продукции, а также ее экспорта стало снижение инвестиционного спроса – и внешнего, а особенно внутреннего. Машиностроение региона в значительной степени ориентировано на потребности в новой технике для угольной и металлургической промышленности. Если в 2020 году и в І квартале 2021 года инвестирование этих отраслей значительно сократилось, то во ІІ квартале наметилась положительная динамика. Капитальные инвестиции в угольную отрасль увеличились по сравнению со ІІ кварталом 2020 года на 72,3%, в металлургический комплекс – на 45,7%. Это создает определенные предпосылки для оживления работы машиностроительных предприятий в будущем.