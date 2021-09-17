Минэнерго просит из госбюджета более 2 миллиардов на зарплаты шахтерам

Министерство энергетики обратилось к комитету Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с просьбой направить из государственного бюджета на 2021 год 2,1 млрд гривен на выплату зарплаты шахтерам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Для выплат зарплаты шахтерам в 2021 году и полного погашения текущей задолженности необходимо 2,1 млрд грн. Минэнерго обратилось с письмом в профильный комитет Верховной Рады с предложениями о внесении соответствующих изменений в государственный бюджет 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае удовлетворения просьбы текущий год удастся завершить без задолженности по выплате зарплат.

Напомним, на заседании 21 июля 2021 года Кабинет Министров обязал государственные угледобывающие предприятия направлять на выплату зарплат не менее 80% полученных от реализации продукции средств.

По состоянию на конец июля общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по выплате зарплат за 2015−2020 годы и 6 месяцев 2021 года составила 1,334 млрд грн, из них 1,077 млрд грн накопилось с начала этого года.

С начала 2021 года Кабмин направил на погашение задолженности по зарплате шахтерам свыше 2 млрд гривен.