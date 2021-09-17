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В США Коломойскому разрешили продать недвижимость в Техасе, чтобы выплатить долги

В США Коломойскому разрешили продать недвижимость в Техасе, чтобы выплатить долги

Власти Соединенных Штатов разрешили компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать здание в Техасе, которое ранее было заморожено по делу об отмывании средств, для выплаты налогового и других долгов.

Федеральный окружной судья США Марсия Кук 22 сентября удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и разрешила компании Коломойского продать здание в Далласе. В этом здании когда-то находилась компания Electronic Data Systems, учрежденная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо.

Согласно судебным документам, северотехасская компания по недвижимости Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиона долларов. Ожидается, что продажа будет завершена 27 сентября.

С этим зданием по состоянию на 16 сентября было связано более 425 тысяч долларов долга налога на недвижимость, пени и выплат в пользу местной общины.

После выплаты долгов и налогов остальная прибыль от продажи будет помещена на депозитный счет, которым до конца судебного разбирательства будет руководить американское правительство.

«Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до завершения производства по делу о наложении ареста», – говорится в решении.

Незамедлительная продажа уменьшит риски от колебаний рынка, а также расходы на содержание имущества в надлежащем состоянии. Недвижимость в Техасе пока не занята и, следовательно, не может получать прибыль для покрытия расходов на содержание, уплаты налогов и членских взносов.

В прошлом году Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского, среди прочего, в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо за средства, выведенные из «ПриватБанка» в Украине. Как утверждается, все три объекта подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства США об отмывании денег.

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Коломойский опровергает обвинение и подал заявление на рассмотрение дела в третейском суде, заявляя, что США не имели оснований экспроприировать его активы.

По материалам Радио Свобода
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