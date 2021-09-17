В США Коломойскому разрешили продать недвижимость в Техасе, чтобы выплатить долги

Власти Соединенных Штатов разрешили компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать здание в Техасе, которое ранее было заморожено по делу об отмывании средств, для выплаты налогового и других долгов.
Федеральный окружной судья США Марсия Кук 22 сентября удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и разрешила компании Коломойского продать здание в Далласе. В этом здании когда-то находилась компания Electronic Data Systems, учрежденная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо.
Согласно судебным документам, северотехасская компания по недвижимости Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиона долларов. Ожидается, что продажа будет завершена 27 сентября.
С этим зданием по состоянию на 16 сентября было связано более 425 тысяч долларов долга налога на недвижимость, пени и выплат в пользу местной общины.
После выплаты долгов и налогов остальная прибыль от продажи будет помещена на депозитный счет, которым до конца судебного разбирательства будет руководить американское правительство.
«Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до завершения производства по делу о наложении ареста», – говорится в решении.
Незамедлительная продажа уменьшит риски от колебаний рынка, а также расходы на содержание имущества в надлежащем состоянии. Недвижимость в Техасе пока не занята и, следовательно, не может получать прибыль для покрытия расходов на содержание, уплаты налогов и членских взносов.
В прошлом году Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского, среди прочего, в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо за средства, выведенные из «ПриватБанка» в Украине. Как утверждается, все три объекта подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства США об отмывании денег.
Читайте также: Лондонский суд отклонил иск Суркиса к Порошенко и Гонтаревой на 350 млн долларов
Коломойский опровергает обвинение и подал заявление на рассмотрение дела в третейском суде, заявляя, что США не имели оснований экспроприировать его активы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена на электроэнергию для населения с 1 октябряВчера, 11:03 - 5177 11
Витренко объяснил, как можно избежать дефицита газа в ЕвропеВчера, 15:15 - 1295 6
В Украине начали действовать новые требования к оформлению документовВчера, 21:00 - 27766 5
Зеленский: олигархической ветви власти в Украине больше не будет3 ч. назад - 300 4
Зеленский предложил Microsoft создать в Украине дата-центр AzureВчера, 17:30 - 404 4
В Украине начали действовать новые требования к оформлению документовВчера, 21:00 - 27766 5
Цена на электроэнергию для населения с 1 октябряВчера, 11:03 - 5177 11
Экономисты подсчитали, во сколько украинцам обойдется налог на смартфонВчера, 19:00 - 4662 1
В Украине изменили правила обслуживания многоквартирных домовВчера, 16:47 - 4551
Кто может уйти на пенсию в 55 лет в УкраинеВчера, 20:01 - 2706
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1189 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 326
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1266 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 879
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 919 5