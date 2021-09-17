Шведская марка Volvo изменила логотип

Прежний логотип Volvo с 3D-эффектом заменила минималистическая двумерная эмблема. Первые серийные автомобили Volvo с обновленным логотипом планируется выпустить в 2023 году.
Об этом сообщает Volvo Cars.
Новый логотип пока представлен на глобальных веб-сайтах и в социальных сетях бренда. Легендарный «железный знак» (Iron Mark) сохранил подпись Volvo с диагональной стрелкой.
Исчезла контрастная полоса по центру и теперь название марки «плавает» внутри полого круга. Изменился также шрифт, серебристую окантовку с 3D-эффектом сменило плоское черное кольцо.
«Изменение будет постепенным. Мы начинаем с развертывания обновленного фирменного стиля на нашем основном сайте, в основных социальных сетях и в новом мобильном приложении Volvo Cars. Обновленная эмблема будет постепенно внедряться в других регионах, а первая машина с обновленным логотипом появится в 2023 году», — отметили в Volvo.
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