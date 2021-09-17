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Ford будет утилизировать батареи своих электромобилей через стартап одного из бывших руководителей Tesla

Ford будет утилизировать батареи своих электромобилей через стартап одного из бывших руководителей Tesla

Компания Ford обратилась к стартапу Redwood Materials с целью утилизации аккумуляторов электромобилей. Примечательно, что стартапом руководит бывший технический директор Tesla Дж. Б. Штраубель. Обе компании также планируют использовать это новое партнёрство, чтобы помочь выстроить цепочку поставок аккумуляторов в США, что обозначила целью администрация президента Байдена.

В рамках сделки Ford инвестирует $ 50 млн в Redwood Materials, что является частью недавно объявленного раунда финансирования стартапа в размере $ 700 млн. Ford — это не первый заказчик Redwood Materials. Стартап уже перерабатывает аккумуляторы Nissan, Specialized (у которой растёт количество аккумуляторов для электровелосипедов) и остатки материалов с завода Gigafactory в Рино, штат Невада.

Но в случае Ford стартап Redwood Materials стремится к более тесной интеграции, а не хочет довольствоваться ролью партнёра по переработке. Стартап сотрудничает с автопроизводителем, чтобы разработать планы на широкий спектр работ — от помощи в переработке металлолома до поиска возможности повторного использования изношенных аккумуляторов с достаточной оставшейся ёмкостью. Также стартап намерен помогать компании Ford в создании новых аккумуляторов из использованного лития, никеля, кобальта и меди.

Компании не углублялись в детали, но общая цель выглядит так же, как ранее говорил Штраубель с самого момента основания Redwood Materials. Идея состоит в том, чтобы создать систему «замкнутого цикла», в которой материалы литий-ионных батарей перерабатываются и используются повторно. Это теоретически может снизить стоимость батареи электромобиля при одновременном снижении зависимости автопроизводителя от импортных материалов и добычи ископаемых. И сделка с Ford может предоставить Redwood Materials ряд возможностей для решения всех этих задач.

По материалам ITC.ua
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