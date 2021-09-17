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Лондонский суд признал основания для ареста активов Жеваго

Лондонский суд признал основания для ареста активов Жеваго

Суд Лондона 23 сентября огласил решение по рассмотрению заявления Фонда гарантирования вкладов и ПАО «Банк «Финансы и Кредит» о всемирном аресте активов акционера банка Константина Жеваго в рамках иска о взыскании вреда, причиненного им банку.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Суд счел достаточными основания для наложения всемирного ареста на активы владельца банка Константина Жеваго. В то же время Высокий Суд Лондона оставил открытым вопрос юрисдикции.

Судья пришел к выводу, что во время слушаний доказательства Фонда и банка «Финансы и Кредит» указывают на наличие достаточных оснований издать приказ о всемирном аресте активов Жеваго, впрочем, по его убеждению, английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом.

«Судя по тексту решения, очевидно, что у суда не было сомнений относительно причастности акционера банка и остальных ответчиков к причинению банку вреда. Мы при любых условиях продолжим свою борьбу за возврат выведенных средств и активов как в украинских судах, так и в судах иностранных юрисдикций. Ведь речь идет о миллиардах гривен, которые украинцы и государство потеряли в этом банке через примененные схемы», – отметил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Виктор Новиков.

В феврале 2021 года Фонд гарантирования подал иск на $582,5 млн по взысканию причиненного банку «Финансы и Кредит» вреда с его акционера Константина Жеваго, трех английских компаний и гражданина Великобритании, задействованных в операциях по выводу средств из банка.

Слушания по этому делу проходили по приказу суда в закрытом режиме в июле 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • 17 сентября 2015 года НБУ принял решение об отнесении банка «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных;
  • в сентябре 2019 года Жеваго заочно объявили подозрение в растрате 2,5 млрд грн ($113 млн) средств банка и объявили в розыск. Того же года в декабре НБУ начал принудительное взыскание с экс-владельца банка «Финансы и Кредит» 1,5 млрд грн по решению суда;
  • в марте 2021 года Минюст начал принудительное взыскание долгов банка «Финансы и Кредит» с предприятий, которыми владеет Жеваго.
По материалам Финансовый клуб
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