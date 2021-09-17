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В Стамбуле представили летающий электрокар

В Стамбуле представили летающий электрокар

Летающий электрокар “Джезири” (Ceziri) разработки турецкой компании Baykar Makina представили на выставке аэрокосмической техники и технологий Teknofest в Стамбуле.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы рассматриваем эту разработку как такую, которая в будущем может сделать каждого из нас-пилотом… В настоящее время самой большой революцией массового производства в автомобильной промышленности является появление электромобилей, над чем сегодня работает и TOGG (разработчик первого турецкого электрокара. – Ред.). Революционным является и появление умных автомобилей. Прогресс идет в направлении умных летающих автомобилей, многие стартапы в мире работают над этим», – сказал на презентации технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар.

По его словам, около 200 стартапов по всему миру заняты подобными проектами, и на то, чтобы подобные машины обрели более широкое использование, требуется как усовершенствование технологий, так и повышение уровня безопасности водителей-пилотов. По его подсчету на это понадобится не менее 5 лет.


Фото: Укринформ

Заявленные технические показатели Ceziri: эксплуатационная скорость – 100 км/ч, максимальная высота полета – 2000 м, время пребывания в воздухе (предыдущий) – 1 ч. дальность полета – 70-80 км, время полной зарядки батареи – 1 ч, размеры – 3,7*4*1,9 м (ширина*длина*высота), взлет и посадка – вертикальные, максимальный взлетный вес – 259 кг. Летающий электрокар Ceziri имеет 8 электромоторов, три автономные компьютеризированные системы контроля полетов и систему поддержания полета, которая действует на основе искусственного интеллекта.

По материалам Укринформ
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