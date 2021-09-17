Налогообложение жилья на «вторичке» убрали из налогового законопроекта

Ко второму чтению, запланированному на следующую пленарную неделю 4-8 октября, из налогового законопроекта №5600 убрали норму об уплате НДС с жилья на вторичном рынке, а также смягчили налогообложение с продажи более двух объектов недвижимости за год.

Об этом пишет Экономическая Правда.

Что предлагали? Одной из норм, предложенных документом в первом чтении, было введение налога на добавленную стоимость с продаж на вторичном рынке в размере 20%.

Эта норма, потенциально, могла сильно сказаться на конечной цене новых квадратных метров.

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Хотя взимание НДС с квартир на вторичном рынке вполне соответствует мировой практике, эксперты на рынке недвижимости отмечали, что одномоментное введение этого налога может больно ударить по уровню цен.

Однако пока депутаты решили не вносить эту норму в законопроект. Но вероятно, что такие изменения внесут отдельным документом после консультаций с рынком.

Что еще изменили ко второму чтению? Также в первом чтении предлагалось облагать налогом доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физическим лицом за год, по стандартной ставке – 18%

Сейчас доход от продажи одного объекта недвижимости в год не облагается вовсе, а продажа второго и последующих – по ставке 5%.

Такие изменения были направлены на тех застройщиков, которые реализуют недвижимость через физическое лицо, чем уклоняются от налогообложения.

Ко второму чтению в законопроекте решили несколько смягчить эту норму: теперь, в случае его принятия, платить эти 18% налога придется не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только с разницы между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу.