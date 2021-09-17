Microsoft представила новый складной смартфон (фото)

Microsoft представила второе поколение своего Android-смартфона Surface Duo. Finance.ua как портал, который интересуется техноновинками, решил рассказать о характеристиках смарфтона.

Экраны Surface Duo 2 представлены матрицами AMOLED диагональю 5,8 дюйма, разрешением 1892 х 1344 пикселя c кадровой частотой 90 Гц, в разложенном состоянии образуется экран диагональю 8,3 дюйма разрешением 2688 х 1892 пикселя. Максимальная яркость достигает 800 кд/кв.м, а защиту дисплеев обеспечивает прочное закалённое стекло Corning Gorilla Glass Victus.



Фото: Microsoft

С внутренней стороны экраны немного изогнуты — и эта область на месте стыка двух половин используется для отображения времени и различного рода уведомлений. Хоть какой-то выход в отсутствие наружного дисплея.

Новый Surface Duo 2 построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 888, имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти. В качестве ОС используется Android 11 из коробки.



Фото: Microsoft

Камера представлена тремя модулями. В основном используется датчик разрешением 12 Мп и объектив с диафрагмой F/1,7. Дополнительные модули — с датчиками разрешением 12 и 16 Мп. В первом применяется телеобъектив с диафрагмой F/2,4, во втором — широкоугольный объектив с диафрагмой F/2,2. Камера позволяет записывать видео 4К со скоростью 60 к/с и Full HD со скоростью 240 к/с.

Surface Duo 2 работает со стилусом Surface Slim Pen 2 с магнитным креплением. В смартфоне установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 4450 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 23 Вт. Правда, зарядного устройства в комплекте нет.

Габариты новинки в раскрытом состоянии — 145,2 × 184,5 × 5,5 мм, в закрытом — 145,2 × 92,1 × 11 мм, вес – 284 г.

Цена – 1500 долларов.