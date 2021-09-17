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На субсидии украинцам нашли еще 12 млрд гривен: бюджет изменят

На субсидии украинцам нашли еще 12 млрд гривен: бюджет изменят

Верховная Рада на заседании 23 сентября одобрила законопроект №6052 в первом чтении по увеличению доходов бюджета на 40 млрд грн и их выделения на выплату жилищных субсидий и дороги.

В общем законопроектом предлагается внести изменения в расходной части бюджета, увеличив ее на 39,41 млрд грн – с 1,345 трлн грн грн до 1,384 трлн грн. Это возможно благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

Документ за основу поддержали 293 депутата.

В случае принятия в целом, средства направят на:

  • 15 млрд грн: Укравтодору на развитие инфраструктуры, еще 1,5 млрд грн – на Большое строительство;
  • 12 млрд грн: на субсидии на оплату за услуги жилищно-коммунального хозяйства;
  • 282 млн грн: на выплату компенсаций за жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;
  • 3,8 млрд грн: покрытие дефицита в средствах на зарплаты военнослужащим;
  • 2 млрд грн: НЗСУ на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19;
  • 2,5 млрд грн: “депутатский фонд” – субвенция на социально-экономическое развитие местным бюджетам;
  • 1 млрд грн: на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами;
  • 4,09 млрд грн: на Вооруженные силы Украины;
  • 556 млн грн: на пополнение уставного капитала аэропорта “Борисполь”, “Укрсервис Минтранс” и государственного авиационного предприятия “Украина”.

Кроме того, 10 млн грн предусмотрено на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Справка Finance.ua:

  • 21 сентября министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект № 6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год. По его словам, бюджет-2022 является бюджетом инвестиций в человека, страну и будущее. Он добавил, что в 2022 году важнейший приоритет — медики, военные, ветераны войны;
  • Кабинет министров Украины одобрил изменения в экспериментальный проект по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы. Оформить пенсии и субсидии можно будет через «Дію»;
  • субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. По истечении срока получения субсидии органы соцзащиты самостоятельно проводят перерасчет субсидии на следующий период без обращений граждан.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Обозреватель
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