На субсидии украинцам нашли еще 12 млрд гривен: бюджет изменят

Верховная Рада на заседании 23 сентября одобрила законопроект №6052 в первом чтении по увеличению доходов бюджета на 40 млрд грн и их выделения на выплату жилищных субсидий и дороги.

В общем законопроектом предлагается внести изменения в расходной части бюджета, увеличив ее на 39,41 млрд грн – с 1,345 трлн грн грн до 1,384 трлн грн. Это возможно благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

Документ за основу поддержали 293 депутата.

В случае принятия в целом, средства направят на:

15 млрд грн: Укравтодору на развитие инфраструктуры, еще 1,5 млрд грн – на Большое строительство;

12 млрд грн: на субсидии на оплату за услуги жилищно-коммунального хозяйства;

282 млн грн: на выплату компенсаций за жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

3,8 млрд грн: покрытие дефицита в средствах на зарплаты военнослужащим;

2 млрд грн: НЗСУ на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID -19;

на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с -19; 2,5 млрд грн: “депутатский фонд” – субвенция на социально-экономическое развитие местным бюджетам;

1 млрд грн: на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами;

4,09 млрд грн: на Вооруженные силы Украины;

556 млн грн: на пополнение уставного капитала аэропорта “Борисполь”, “Укрсервис Минтранс” и государственного авиационного предприятия “Украина”.

Кроме того, 10 млн грн предусмотрено на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Справка Finance.ua:

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