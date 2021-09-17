На субсидии украинцам нашли еще 12 млрд гривен: бюджет изменят

Верховная Рада на заседании 23 сентября одобрила законопроект №6052 в первом чтении по увеличению доходов бюджета на 40 млрд грн и их выделения на выплату жилищных субсидий и дороги.
В общем законопроектом предлагается внести изменения в расходной части бюджета, увеличив ее на 39,41 млрд грн – с 1,345 трлн грн грн до 1,384 трлн грн. Это возможно благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.
Документ за основу поддержали 293 депутата.
В случае принятия в целом, средства направят на:
Кроме того, 10 млн грн предусмотрено на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
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