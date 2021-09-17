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Microsoft представила флагманский гибридный ноутбук (фото, видео)

Microsoft представила флагманский гибридный ноутбук (фото, видео)

В среду, 22 сентября, состоялась презентация Microsoft, посвящённая аппаратным продуктам софтверного гиганта. Одной из новинок стал флагманский ноутбук Surface Laptop Studio, который компания называет преемником мощных гибридных ноутбуков Surface Book.

Microsoft отказалась от использования съёмного дисплея в пользую шарнирного крепления экрана, которое позволяет превратить устройство в планшет, что в компании и называют «режим Studio».

Самым заметным и очевидным изменением можно считать появление шарнирного механизма, который позволяет использовать ноутбук в трёх режимах. В режиме ноутбука новинка превращается в полноценный портативный компьютер с клавиатурой и тачпадом с тактильной обратной связью. Сценический режим позволяет выдвинуть дисплей под углом вперёд, что может оказаться полезным во время игр, потоковой передачи видео или при проведении презентации. В сценическом режиме клавиатура закрыта дисплеем. Соответственно в студийном режиме устройство трансформируется в планшет.

Новинка может похвастаться 14,4-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 2400 × 1600 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, а также поддержкой сенсорного управления и технологий Dolby Vision. Кроме того, взаимодействовать с ноутбуком можно с помощью нового стилуса Surface Slim Pen 2.


Изображение: Microsoft

Что касается производительности, то Surface Laptop Studio будет поставляться с четырёхъядерными процессорами Intel Core i5 и Core i7 11-го поколения. Модели с процессорами Core i5 будут предлагать графические ускорители Intel Iris Xe, тогда как модели с чипами Core i7 будут поставляться с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт видеопамяти. Будут доступны версии с 16 или 32 Гбайт оперативной памяти, а также со съёмным SSD ёмкостью до 2 Тбайт.

Ноутбук Surface Laptop Studio получил пару интерфейсов USB 4 с Thunderbolt 4, а также стандартный разъём Surface Connect для зарядки и 3,5-миллиметровый разъём для подключения гарнитуры или наушников. Поддержка Thunderbolt означает, что к ноутбуку можно подключить несколько 4K-мониторов, высокоскоростной внешний накопитель или видеокарту в специальном корпусе, за счёт чего можно превратить ноутбук в полноценный игровой компьютер.

По материалам 3dnews.ru
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