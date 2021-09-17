Honor анонсировала безрамочный телевизор

В рамках грядущего мероприятия Honor Smart Life будет представлен новый телевизор бренда.
Об этом стало известно благодаря опубликованному компанией рекламному плакату с анонсом смарт-дисплея Vision X2 и демонстрацией элементов дизайна будущей новинки.
На опубликованном тизере Honor частично показала сам телевизор с минимальными дисплейными рамками. В кратком описании преимуществ модели компания указала, что Honor Vision X2 будет оснащён матрицей, способной отображать 1,07 миллиарда насыщенных оттенков цвета. Других характеристик готовящегося к анонсу телевизора бренд не предоставил.
В числе других ожидаемых премьер компании — новый лэптоп MagicBook V 14 с двойной веб-камерой и предустановленной операционной системой Windows 11, ноутбуки MagicBook 16 и 16 Pro, а также несколько устройств, входящих в экосистему умного дома. Презентация новинок Honor запланирована на 26 сентября 2021 года.
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