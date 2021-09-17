В УЗ рассказали, когда Deutsche Bahn даст рекомендации по модернизации пассажирских перевозок

Специалисты Deutsche Bahn E&C начали работу над проектом усовершенствования пассажирских перевозок в Украине — ожидается, что Deutsche Bahn E&C предоставит проект отчета с рекомендациями до конца этого года.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что по итогам первой недели работы специалисты УЗ и Deutsche Bahn Engineering & Consulting создали проектные группы по 3 направлениям:

разработка бизнес-плана пассажирских перевозок;

внедрение системы финансирования перевозок пассажиров;

поддержка закупки пассажирского подвижного состава.

В УЗ добавили, что состоялась вступительная встреча координационного комитета проекта с участием и.о. председателя правления Укрзализныци Александра Камышина, представителей наблюдательного совета общества, Мининфраструктуры и Минфина.

«Deutsche Bahn E&C получил все необходимые документы и наработки АО „Укрзализныця“, которые необходимы для реализации проекта. Также определен план работы проектных групп, уточнены детали технического задания для консультанта и определены первоочередные приоритеты работы», — говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что специалисты Deutsche Bahn E&C представили первые результаты анализа технических требований к электропоездов, которые будут закупаться для проекта Kyiv City Express.

«Немецкие специалисты также определили ключевые элементы бизнес-плана пассажирских перевозок и озвучили первые наработки модели предоставления услуг пассажирам. Их в течение октября будут обсуждать представители Deutsche Bahn E&C, АО „Укрзализныця“ и представители профильных министерств», — добавили в компании.