В УЗ рассказали, когда Deutsche Bahn даст рекомендации по модернизации пассажирских перевозок

Специалисты Deutsche Bahn E&C начали работу над проектом усовершенствования пассажирских перевозок в Украине — ожидается, что Deutsche Bahn E&C предоставит проект отчета с рекомендациями до конца этого года.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Отмечается, что по итогам первой недели работы специалисты УЗ и Deutsche Bahn Engineering & Consulting создали проектные группы по 3 направлениям:
В УЗ добавили, что состоялась вступительная встреча координационного комитета проекта с участием и.о. председателя правления Укрзализныци Александра Камышина, представителей наблюдательного совета общества, Мининфраструктуры и Минфина.
«Deutsche Bahn E&C получил все необходимые документы и наработки АО „Укрзализныця“, которые необходимы для реализации проекта. Также определен план работы проектных групп, уточнены детали технического задания для консультанта и определены первоочередные приоритеты работы», — говорится в сообщении.
В УЗ добавили, что специалисты Deutsche Bahn E&C представили первые результаты анализа технических требований к электропоездов, которые будут закупаться для проекта Kyiv City Express.
«Немецкие специалисты также определили ключевые элементы бизнес-плана пассажирских перевозок и озвучили первые наработки модели предоставления услуг пассажирам. Их в течение октября будут обсуждать представители Deutsche Bahn E&C, АО „Укрзализныця“ и представители профильных министерств», — добавили в компании.
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