Кабмин одобрил законопроект об улучшении развертывания сети 4G

Правительство приняло законопроект, который должен помочь быстрее и эффективнее разворачивать сеть 4G на всей территории Украины и упрощает условия строительства базовых станций для мобильных операторов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
“Законопроект согласовали профильный комитет градостроительства и цифровой комитет при Верховной Раде Украины. Это ускорит процесс распространения качественной мобильной связи для украинцев”, – сказано в сообщении.
Как отмечается, получение земельного участка для возведения базовой станции – это сложная процедура, требующая много времени и разрешений. В среднем – от 245 дней до года.
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Больше всего времени тратится на создание детального плана территории и его согласование. Совокупно оба процесса занимают до 180 дней, а сам план умещается на 90 страницах.
Что изменится:
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