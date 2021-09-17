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Кабмин одобрил законопроект об улучшении развертывания сети 4G

Кабмин одобрил законопроект об улучшении развертывания сети 4G

Правительство приняло законопроект, который должен помочь быстрее и эффективнее разворачивать сеть 4G на всей территории Украины и упрощает условия строительства базовых станций для мобильных операторов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

“Законопроект согласовали профильный комитет градостроительства и цифровой комитет при Верховной Раде Украины. Это ускорит процесс распространения качественной мобильной связи для украинцев”, – сказано в сообщении.

Как отмечается, получение земельного участка для возведения базовой станции – это сложная процедура, требующая много времени и разрешений. В среднем – от 245 дней до года.

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Больше всего времени тратится на создание детального плана территории и его согласование. Совокупно оба процесса занимают до 180 дней, а сам план умещается на 90 страницах.

Что изменится:

  • законопроект вдвое сократит количество дней для выделения земли под базовую станцию;
  • изменения в законодательстве позволят мобильным операторам строить станции в сельской местности и вдоль дорог без написания плана территории и его утверждения;
  • внедрение этого законопроекта поможет покрыть не только национальные дороги и слабые участки, а еще и выполнить одну из основных целей Минцифры — предоставить доступ к скоростному интернету 95% населения.
По материалам Finance.UA
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