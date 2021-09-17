Зеленский предложил Microsoft создать в Украине дата-центр Azure

Президент Владимир Зеленский во время встречи с руководством корпорации Microsoft в Нью-Йорке в рамках визита в США предложил создать на территории Украины дата-центр облачного сервиса Azure.
Как сообщает пресс-служба президента, такое предложение президент сделал во время встречи с президентом Microsoft Брэдом Смитом.
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«Глава государства проинформировал о достижениях Украины во внедрении цифровизации и перспективах развития национального рынка ИТ. Было отмечено, что в настоящее время в нашей стране создается один из лучших налоговых и правовых режимов для ИT-компаний», — говорится в сообщении.
Также Зеленский и Смит обсудили углубление сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализацию совместных проектов.
«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны», — подчеркнул Зеленский.
Отдельное внимание в ходе встречи президент уделил построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.
«Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины», — отметил он.
Поэтому Зеленский пригласил Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в Украине.
Кроме того, Владимир Зеленский и Брэд Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах и продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта, а также коснулись вопросов налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ органов государственной власти в Украине, в сфере кибербезопасности и противодействия дезинформации.
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