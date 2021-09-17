Кто может уйти на пенсию в 55 лет в Украине

В Украине выйти на пенсию в 2021 году можно и раньше, чем в 60 лет. В частности, на льготных условиях пенсия по возрасту назначается:
Право на льготную пенсию имеют лица, которые работали на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.
Во-первых, это работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, по списку № 1:
Во вторых, это работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, по списку № 2:
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