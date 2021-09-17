Кто может уйти на пенсию в 55 лет в Украине

В Украине выйти на пенсию в 2021 году можно и раньше, чем в 60 лет. В частности, на льготных условиях пенсия по возрасту назначается:

по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 30 лет у мужчин и не менее 25 лет у женщин.

Право на льготную пенсию имеют лица, которые работали на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.

Во-первых, это работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, по списку № 1:

мужчины после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Во вторых, это работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, по списку № 2:

после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах,

после 55 лет не менее 25 лет стажа у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Довідка Finance.ua:

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная назвала основные параметры накопительной пенсионной системы, которую предлагает ввести Кабмин.