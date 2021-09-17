Четыре государства объединились для строительства водородного коридора из Украины в Германию

Четыре оператора газотранспортных систем из Украины, Германии, Словакии и Чехии создали совместную инициативу «Центральноевропейский водородный коридор».

Ее цель — создать трубопроводную магистраль для транспортировки водорода из Украины в Германию, сообщает оператор ГТСУ.

В соответствии с проектом, ресурс будет транспортироваться из перспективных районов производства зеленого водорода в Украине, через Словакию и Чехию. Конечная точка — районы повышенного спроса в Европейском Союзе.

Компании-участники:

оператор ГТС Словакии EUSTREAM ,

Словакии , оператор ГТС Украины,

Украины, оператор ГТС Чехии NET4GAS,

Чехии NET4GAS, оператор ГТС Германии OGE .

Организаторы проекта считают, что Центральноевропейский водородный коридор можно создать частично благодаря перепрофилированию действующей газовой инфраструктуры в сочетании с инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене.

«Транснациональная сеть водородных трубопроводов важна для будущего европейского рынка водорода. Создание коридора — важный шаг на этом пути, который предлагает доставку значительных объемов водорода до промышленных центров спроса уже к 2030 году», — заявил гендиректор OGE Йорг Бергман.

Уже к концу 2022 года участники получат научно-техническое обоснование проекта, который определит его стоимость, мощность и потенциальную цену ресурса после транспортировки.

По предварительным подсчетам, по коридору ежедневно будут транспортировать 120 ГВт/ч чистого водорода в день. Первая поставка состоится до 2030 года.