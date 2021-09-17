Правительство утвердило план мероприятий по развитию системы техрегулирования

Кабинет Министров на заседании 22 сентября принял распоряжение, которым утвердил план мероприятий по развитию системы технического регулирования на период до 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что решение правительства направлено на создание условий для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции и обеспечение ее конкурентоспособности на европейском и мировом рынках инструментами технического регулирования, преодоления технических барьеров в торговле между Украиной и ЕС, увеличение объемов экспорта украинских товаров на эти рынки в результате признания системы технического регулирования Украины на европейском и международном уровне.
«Это чрезвычайно важный документ, реализация которого позволит выполнить обязательства, определенные Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС в части технического регулирования и адаптировать в отечественное законодательство последние изменения отраслевого законодательства ЕС, а также получить упрощенные условия для доступа отечественной промышленной продукции на рынок ЕС», — рассказал первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк.
Принятие и реализация распоряжения — необходимое условие для заключения соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (соглашение АСАА, «промышленный безвиз»).
Основные направления реализации Плана мероприятий:
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