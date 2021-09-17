0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 158 0

BMW отказывается выпускать электромобили с большим запасом хода

BMW отказывается выпускать электромобили с большим запасом хода

Компания BMW считает, что ее электромобили не нуждаются в дальнейшем увеличении запаса хода на одном заряде батареи. Быстро развивающаяся инфраструктура зарядных станций делает эту задачу излишней.

Электрокары продолжают завоевывать мир и, так же как в случае с обычными автомобилями, покупатели хотят получить за свои деньги как можно больше “фишек” при покупке новой машины.

Тем не менее, компания BMW не собирается увеличивать запас хода выпускаемых ею электромобилей. Об этом заявил руководитель проекта BMW i4 Дэвид Ферруфино в интервью австралийской прессе.

“Тысяча километров – это не та цель, которую мы ставим перед нашими полностью электромобилями”, – отметил менеджер. По его словам, в повседневной эксплуатации вполне достаточно 600 километров автономного хода для электромобилей и 100 километров – для подключаемых гибридов.

Ферруфино также добавил, что этот диапазон зависит еще и от сегмента, к которому относится модель. Например, для чисто городского электрокара BMW i3 показатель 600 километров запаса хода излишний.

Отметим, что электромобиль BMW i4 2022 модельного года может проехать на одном заряде батареи до 590 км. При подключении к устройству быстрой зарядки постоянного тока мощностью 200 кВт емкость аккумуляторов может быть восполнена с 10 до 80 процентов за 31 минуту.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.