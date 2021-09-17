BMW отказывается выпускать электромобили с большим запасом хода

Компания BMW считает, что ее электромобили не нуждаются в дальнейшем увеличении запаса хода на одном заряде батареи. Быстро развивающаяся инфраструктура зарядных станций делает эту задачу излишней.
Электрокары продолжают завоевывать мир и, так же как в случае с обычными автомобилями, покупатели хотят получить за свои деньги как можно больше “фишек” при покупке новой машины.
Тем не менее, компания BMW не собирается увеличивать запас хода выпускаемых ею электромобилей. Об этом заявил руководитель проекта BMW i4 Дэвид Ферруфино в интервью австралийской прессе.
“Тысяча километров – это не та цель, которую мы ставим перед нашими полностью электромобилями”, – отметил менеджер. По его словам, в повседневной эксплуатации вполне достаточно 600 километров автономного хода для электромобилей и 100 километров – для подключаемых гибридов.
Ферруфино также добавил, что этот диапазон зависит еще и от сегмента, к которому относится модель. Например, для чисто городского электрокара BMW i3 показатель 600 километров запаса хода излишний.
Отметим, что электромобиль BMW i4 2022 модельного года может проехать на одном заряде батареи до 590 км. При подключении к устройству быстрой зарядки постоянного тока мощностью 200 кВт емкость аккумуляторов может быть восполнена с 10 до 80 процентов за 31 минуту.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госстат подсчитал основные расходы украинцев (инфографика)Вчера, 13:16 - 3496 4
Украинцам в Польше предлагают зарплату в 78 тыс. грн: кто востребован9 ч. назад - 8464 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 369 1
Немецкие автогиганты не видят перспектив в электромобилях17 ч. назад - 2195 1
ПФУ сократил финансирование пенсий за месяц почти на 1 млрд гривенВчера, 15:30 - 764 1
Украинцам в Польше предлагают зарплату в 78 тыс. грн: кто востребован9 ч. назад - 8464 2
В мире заговорили о новом финансовом кризисеВчера, 20:46 - 8168
Компания BMW запатентовала уникальные задние двери (фото)11 ч. назад - 4655
Немецкие автогиганты не видят перспектив в электромобилях17 ч. назад - 2195 1
Аналитик рассказал, какой курс доллара ожидает украинцев к концу сентября10 ч. назад - 1389
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1391 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 369 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1379 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 979 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 993 5