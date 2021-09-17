Экономисты подсчитали, во сколько украинцам обойдется налог на смартфон

Экономисты Киевской школы экономики рассчитали экономически обоснованные тарифы сбора за потенциальное копирование авторского контента по технике, заложенного в цене импортного товара.

Также они впервые разработали методологию расчета, которая учитывает экономическое положение страны (ВВП), доходы украинцев, потребительские предпочтения украинцев относительно прослушивания музыки, просмотра видео и копирования произведений, а также ситуацию с нелегальным импортом в Украину и отечественную и мировую стоимость аудио-видео контента.

Почетный руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Юрий Шоломицкий отметил, что в Украине уровень сборов уже не первый год является предметом значительных дискуссий и споров, прежде всего инициируют организации коллективного управления (ОКУ), аккредитованные государством на сбор за частное копирование и репрографии.

Исследование доказало, что можно без повышения сборов в 3−5 раз и подорожания техники обеспечить справедливую компенсацию авторам за частное копирование их произведений (аудио, видео и печатной продукции).

Дело в том, что согласно закону Украины «О коллективном управлении имущественными правами в сфере авторского права», принятого в 2018 году, тарифы, которые закладываются в цену техники (смартфоны, планшеты, телевизоры, флешки, ноутбуки и т. д. ) и сам перечень техники устанавливаются через переговоры между организациями коллективного управления и импортерами техники. Закон требует, чтобы такие тарифы были экономически обоснованными.

«Поскольку в Украине никогда не проводилось экономическое исследование реального копирования контента украинцами и вреда авторам от частного копирования — участники переговоров зашли в тупик. Решить этот кризис и имели экономисты, предоставив рекомендации по выбору таких тарифов, которые, во-первых, имеют учитывать убытки авторам от возможного копирования произведений с помощью техники, во-вторых, риски для конкурентности легальных импортеров, рынок которых на 30% находится в тени, и, в-третьих, должны быть справедливыми к потребителям и учитывать их реальное поведение при скачивании контента», — отметила во время презентации исследования Виктория Куликова, менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации.