Экономисты подсчитали, во сколько украинцам обойдется налог на смартфон

Экономисты Киевской школы экономики рассчитали экономически обоснованные тарифы сбора за потенциальное копирование авторского контента по технике, заложенного в цене импортного товара.
Также они впервые разработали методологию расчета, которая учитывает экономическое положение страны (ВВП), доходы украинцев, потребительские предпочтения украинцев относительно прослушивания музыки, просмотра видео и копирования произведений, а также ситуацию с нелегальным импортом в Украину и отечественную и мировую стоимость аудио-видео контента.
Почетный руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Юрий Шоломицкий отметил, что в Украине уровень сборов уже не первый год является предметом значительных дискуссий и споров, прежде всего инициируют организации коллективного управления (ОКУ), аккредитованные государством на сбор за частное копирование и репрографии.
Исследование доказало, что можно без повышения сборов в 3−5 раз и подорожания техники обеспечить справедливую компенсацию авторам за частное копирование их произведений (аудио, видео и печатной продукции).
Дело в том, что согласно закону Украины «О коллективном управлении имущественными правами в сфере авторского права», принятого в 2018 году, тарифы, которые закладываются в цену техники (смартфоны, планшеты, телевизоры, флешки, ноутбуки
«Поскольку в Украине никогда не проводилось экономическое исследование реального копирования контента украинцами и вреда авторам от частного копирования — участники переговоров зашли в тупик. Решить этот кризис и имели экономисты, предоставив рекомендации по выбору таких тарифов, которые, во-первых, имеют учитывать убытки авторам от возможного копирования произведений с помощью техники, во-вторых, риски для конкурентности легальных импортеров, рынок которых на 30% находится в тени, и, в-третьих, должны быть справедливыми к потребителям и учитывать их реальное поведение при скачивании контента», — отметила во время презентации исследования Виктория Куликова, менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации.
По расчетам экономистов, приемлемыми для Украины в ее нынешней ситуации, является ставка сбора на оборудование (мобильные телефоны, смартфоны, телевизоры с функцией записи, ноутбуки, компьютеры
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