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Экономисты подсчитали, во сколько украинцам обойдется налог на смартфон

Экономисты подсчитали, во сколько украинцам обойдется налог на смартфон

Экономисты Киевской школы экономики рассчитали экономически обоснованные тарифы сбора за потенциальное копирование авторского контента по технике, заложенного в цене импортного товара.

Также они впервые разработали методологию расчета, которая учитывает экономическое положение страны (ВВП), доходы украинцев, потребительские предпочтения украинцев относительно прослушивания музыки, просмотра видео и копирования произведений, а также ситуацию с нелегальным импортом в Украину и отечественную и мировую стоимость аудио-видео контента.

Почетный руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Юрий Шоломицкий отметил, что в Украине уровень сборов уже не первый год является предметом значительных дискуссий и споров, прежде всего инициируют организации коллективного управления (ОКУ), аккредитованные государством на сбор за частное копирование и репрографии.

Исследование доказало, что можно без повышения сборов в 3−5 раз и подорожания техники обеспечить справедливую компенсацию авторам за частное копирование их произведений (аудио, видео и печатной продукции).

Дело в том, что согласно закону Украины «О коллективном управлении имущественными правами в сфере авторского права», принятого в 2018 году, тарифы, которые закладываются в цену техники (смартфоны, планшеты, телевизоры, флешки, ноутбуки и т. д.) и сам перечень техники устанавливаются через переговоры между организациями коллективного управления и импортерами техники. Закон требует, чтобы такие тарифы были экономически обоснованными.

«Поскольку в Украине никогда не проводилось экономическое исследование реального копирования контента украинцами и вреда авторам от частного копирования — участники переговоров зашли в тупик. Решить этот кризис и имели экономисты, предоставив рекомендации по выбору таких тарифов, которые, во-первых, имеют учитывать убытки авторам от возможного копирования произведений с помощью техники, во-вторых, риски для конкурентности легальных импортеров, рынок которых на 30% находится в тени, и, в-третьих, должны быть справедливыми к потребителям и учитывать их реальное поведение при скачивании контента», — отметила во время презентации исследования Виктория Куликова, менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации.

По расчетам экономистов, приемлемыми для Украины в ее нынешней ситуации, является ставка сбора на оборудование (мобильные телефоны, смартфоны, телевизоры с функцией записи, ноутбуки, компьютеры и т. п.) в пределах от 0,1 до 0,3%, а на чистые носители информации (накопители, карты памяти и т. д.) — 1,3%.

По материалам РБК-Украина
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