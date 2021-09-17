По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (46,263 млн грн и 61,057 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (67 и 41), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,63-26,64 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 108 активные заявки по доллару на сумму 107,320 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,7770 – 57 775

26,6500 – 20 000

26,6500 – 20 000

26,6300 – 90 000

26,6200 – 10 000

26,6200 – 30 000

26,6100 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,4900 – 300

26,6000 – 8 150

26,6100 – 10 000

26,6100 – 12 000

26,6200 – 40 000

26,6300 – 72 222

26,6300 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6789 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6352 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua