Неиспользованные QR-билеты можно отправить другу

В приложении «Киев Цифровой» работает функция, с помощью которой можно послать друзьям неиспользованные QR-билеты. Об этом пишет Vgorode
Билет можно отправить через мессенджер или электронную почту. Чтобы послать билет другу, необходимо нажать кнопку «Поделиться билетом» под его изображением.
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Новая система работает более трех месяцев, но многие пассажиры все еще не умеют правильно пользоваться.
Билет нужно не только отсканировать на валидаторе, но и подтвердить это в приложении. Для этого необходимо нажать кнопку «Билет просканировано» под его изображением. После того, как билет исчезнет из списка действительных, а в ленте появится запись о его использовании, появится возможность предоставить билет для проверки контроллеру.
Чтобы оплатить проезд QR-билетом с «Киев Цифровой», необходимо:
QR-билетами можно оплачивать проезд в различных видах транспорта: метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, городской электричке, фуникулере.
QR-билет действителен 15 дней с момента покупки. Приобрести их можно с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.
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