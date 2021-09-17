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Упрощенные закупки хотят отменить

Упрощенные закупки хотят отменить

Верховная Рада планирует рассмотреть и проголосовать за законопроект 5289, который вносит изменения относительно упрощенных закупок.

Как отмечает dozorro.org, законопроект содержит две поправки к действующему Закону «О публичные закупках», и они даже не согласуются между собой. Депутаты вроде бы хотели разрешить не использовать упрощенные для некоторых закупок местных общин. Впрочем, предлагаемые изменения фактически разрешают большинству заказчиков заключать договора напрямую вместо проведения упрощенных закупок. В частности такое право получат все органы государственной власти и местного самоуправления, органы социального страхования и некоторые юридические лица.

Напомним, упрощенная закупка предусматривает конкурентный отбор для поиска подрядчиков. Для бизнеса это возможность продать свои товары государству, а заказчикам — выгодно купить необходимое.

По данным публичного модуля аналитики, с момента введения упрощенных закупок в апреле 2020 года, государство планировало потратить на них примерно 43 млрд гривен. Однако 4,2 млрд гривен удалось сэкономить, а это почти 10%.

«Мы исследовали упрощенные закупки, чтобы оценить их преимущества и слабые места. Выявили ряд проблем и предложили, как их решить. В частности, нужно совершенствовать электронный каталог и уменьшить количество документов для проведения упрощенной закупки. Однако это не значит, что процедуру надо отменить. Ее можно и нужно усовершенствовать», — уверяет заместитель исполнительного директора по реализации инновационных проектов ТІ Украина Иван Лахтионов.

Относительно законопроекта свои замечания высказали Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины и Государственная аудиторская служба Украины. Минэкономики и Минфин не поддерживают эту инициативу. Против законопроекта также выступило НАПК, предупреждающее о коррупционных рисках идеи.

По материалам Finance.UA
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