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ОВГЗ стали альтернативой классическому депозиту — эксперты

ОВГЗ стали альтернативой классическому депозиту — эксперты

Рост портфеля ОВГЗ у физических лиц произошел за счет перетока средств с банковских депозитов в ценные бумаги правительства.

Об этом рассказали участники круглого стола «Как защитить сбережения от инфляции: инвестиции в Украине и за рубежом», проведенного «Финансовым клубом».

«Появляются новые инструменты для сбережений, например, ОВГЗ. Мы видим с начала года рост в два раза вложений физлиц в ОВГЗ», – подчеркнул директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

По данным НБУ, с 1 января по 22 сентября 2021 года портфель ОВГЗ у украинцев вырос с 11,1 млрд грн до 21,3 млрд грн. Это наибольший рост среди всех групп инвесторов не только по относительному показателю, но и абсолютному: портфель у физлиц вырос на 10,2 млрд грн, нерезидентов – на 9,4 млрд грн.

«Безусловно, гривневые ОВГЗ – сейчас лидеры с точки зрения привлекательности цены и отсутствия налогообложения, кроме военного сбора. Далее идут депозиты. Сейчас цена по депозитам в гривне колеблется 10-11%, ОВГЗ уже более 11%», – объяснил заместитель председателя правления Таскомбанка Олег Поляк.

Это побудило клиентов идти за большей доходностью. «Когда мы анализировали, куда идут клиенты, то львиная доля – это переворот в ОВГЗ, а остальные две статьи – это недвижимость и собственный бизнес. В ОВГЗ мы уже направили с начала года 3,3 млрд грн в эквиваленте. Гривны у нас 35%. Остальное – это 62% доллара и 3% евро», – рассказал руководитель управления премиального банкинга Укрэксимбанка Даниил Меркулов.

Заинтересованность клиентов в ОВГЗ заметили все крупнейшие банки.

«Безусловно, этот интерес проявляют все участники, все первичные дилеры. Конечно, на первичные аукционы с каждым разом идет все больше заявок, и портфели миллиардные уже давно пройдены у банков, – рассказала директор по рынкам капитала Альфа-Банка Татьяна Попович. – Я бесконечно рада каждый раз видеть не менее 40 участников – физических лиц, которые с нами идут на первичный аукцион. И это количество прибывает. Таким образом, мы сможем развивать рынок, о котором говорим не первый год».

Исследование Независимой ассоциации банков Украины показало, что украинцам интересны инвестиции в ОВГЗ.

«Во время экспресс-опроса 10% отметили, что готовы вместо депозитов воспользоваться услугой ОВГЗ. А после того как интервьюеры провели разъяснительную работу, объяснили преимущества – низкий риск, высокая доходность, которая не облагается налогом, и возможность продать на вторичном рынке до срока погашения, а также сказали о рисках, то еще 12% были также готовы вместо депозитов вложить средства в ОВГЗ», – рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

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По материалам Финансовый клуб
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