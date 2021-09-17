МАУ обязали погасить почти 260 млн грн долга перед Украэрорухом

Авиакомпанию «Международные авиалинии Украины» (МАУ) обязали уплатить 258,9 млн грн долга за аэронавигационное обслуживание в пользу ГП «Украэрорух».

Такое решение принял Хозсуд Киева, пишет Finbalance.

Согласно материалам дела №910/16165/18, суд пришел к выводу, что компания МАУ просрочила выполнение обязательств перед «Украэрорухом» на 294,4 млн грн в 2018 году. Вместе с тем, в июле 2019 г. и в июне-августе 2021-го должник погасил часть долга на сумму 35,5 млн грн.

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Кроме этого, МАУ обязали уплатить 672 тыс. судебного сбора.

Ранее Верховный суд отказался удовлетворить иск МАУ к «Украэроруху» о взыскании 877 млн грн. В госкомпании заявили, что «Международные авиалинии» задолжали более 1,3 млрд грн на конец 2020 года.

Напомним, за первое полугодие 2021-го авиакомпания получила 21,7 млн грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года цифры были куда плачевнее — 2,9 млрд грн убытков.