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МАУ обязали погасить почти 260 млн грн долга перед Украэрорухом

МАУ обязали погасить почти 260 млн грн долга перед Украэрорухом

Авиакомпанию «Международные авиалинии Украины» (МАУ) обязали уплатить 258,9 млн грн долга за аэронавигационное обслуживание в пользу ГП «Украэрорух».

Такое решение принял Хозсуд Киева, пишет Finbalance.

Согласно материалам дела №910/16165/18, суд пришел к выводу, что компания МАУ просрочила выполнение обязательств перед «Украэрорухом» на 294,4 млн грн в 2018 году. Вместе с тем, в июле 2019 г. и в июне-августе 2021-го должник погасил часть долга на сумму 35,5 млн грн.

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Кроме этого, МАУ обязали уплатить 672 тыс. судебного сбора.

Ранее Верховный суд отказался удовлетворить иск МАУ к «Украэроруху» о взыскании 877 млн грн. В госкомпании заявили, что «Международные авиалинии» задолжали более 1,3 млрд грн на конец 2020 года.

Напомним, за первое полугодие 2021-го авиакомпания получила 21,7 млн грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года цифры были куда плачевнее — 2,9 млрд грн убытков.

По материалам УБР
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