Антимонопольщики вынесли решение о правилах перевозки ручной клади МАУ

Северное межобластное территориальное отделение АМКУ провело исследование конкурентности новых правил перевозки малого багажа МАУ и другими авиакомпаниями.
Об этом пишет проект «Лига антитраста».
В марте 2019 года глава Киевского теротделения АМКУ (сейчас Северное межобластное) Алексей Хмельницкий рассказал о намерении исследовать, являются ли конкурентными правила авиаперевозок в ручной клади и не обманывают ли они потребителя: поскольку при этом потребитель покупает билет не по той цене, которую он первой увидел при поиске, а по значительно более высокой.
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Также вопрос оплаты ручной клади обеспокоил европейские антимонопольные ведомства. Так, с осени 2018-го стали действовать новые правила перевозки багажа и ручной клади. Например, Wizz Air и Ryanair разрешали бесплатно брать на борт самолета только одну сумку. Она должна была умещаться под сиденьем, а ее размер не должен превышать 40×30×20 см и вес 10 кг. За большие габариты надо было доплачивать от 5 до 25 евро за чемодан.
Однако через месяц антимонопольное ведомство Италии признало такие ограничения нечестной торговой конкуренцией и оштрафовало обоих лоукостеров суммарно на 4 млн евро. Wizz Air и Ryanair обжаловали санкции, окончательного решения еще нет.
С января 2019-го в МАУ тоже ввели новые правила перевозки ручной клади. Пассажиры теперь должны платить 15 евро за каждую дополнительную сумку весом до 5 кг. и размером 40×30×10 см и 80 евро за чемодан от 5 до 12 кг. Размер основного чемодана — 55×40×20 см, 7 кг, а все личные вещи, которые везут отдельно от основной сумки (пакеты из Duty Free, ноутбук и тому подобное) считаются дополнительным местом и подлежат оплате — 15 евро.
«Лига антитраста» спросила, чем закончилось исследование антимонопольщиков. Оказалось, что проверка длилась почти полтора года, и в конце концов в АМКУ пришли к выводу, что «действия авиакомпании МАУ не имели и не могли иметь негативного влияния на условия конкуренции на рынке перевозки пассажиров воздушным транспортом».
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