0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

Какие нормативы используются при расчете субсидии (инфографика)

Какие нормативы используются при расчете субсидии (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за тарифами и субсидиями, узнал от Министерства социальной политики, какие нормативы используются при расчете субсидии.

Субсидия назначается исходя из единых для всей Украины социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, которые установлены постановлением Правительства от 06.08.2014 № 409.

Социальная норма жилья для оплаты жилищной услуги – услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом – 13,65 кв. метра общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.

Для оплаты коммунальных услуг – услуг по поставке тепловой энергии для нужд централизованного или автономного отопления; по поставке и распределению природного газа или поставке и распределению электрической энергии для индивидуального отопления независимо от источника и вида энергии – 13,65 кв. метра отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.

В случае использования для обогрева жилых помещений индивидуальных электроотопительных установок, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, что подтверждается документально, при расчете размера жилищной субсидии в отопительный сезон применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления и социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для бытовых нужд.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, оформить пенсии и субсидии можно будет через «Дію».
  • субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. Для домохозяйств с индивидуальным отоплением субсидия рассчитывается на отопительный сезон с 16 октября по 15 апреля включительно. Оформить субсидию можно также онлайн на сайте Минсоцполитики.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.