Какие нормативы используются при расчете субсидии (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за тарифами и субсидиями, узнал от Министерства социальной политики, какие нормативы используются при расчете субсидии.

Субсидия назначается исходя из единых для всей Украины социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, которые установлены постановлением Правительства от 06.08.2014 № 409.

Социальная норма жилья для оплаты жилищной услуги – услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом – 13,65 кв. метра общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.

Для оплаты коммунальных услуг – услуг по поставке тепловой энергии для нужд централизованного или автономного отопления; по поставке и распределению природного газа или поставке и распределению электрической энергии для индивидуального отопления независимо от источника и вида энергии – 13,65 кв. метра отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.

В случае использования для обогрева жилых помещений индивидуальных электроотопительных установок, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, что подтверждается документально, при расчете размера жилищной субсидии в отопительный сезон применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления и социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для бытовых нужд.

Справка Finance.ua:

Напомним, оформить пенсии и субсидии можно будет через «Дію».

субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. Для домохозяйств с индивидуальным отоплением субсидия рассчитывается на отопительный сезон с 16 октября по 15 апреля включительно. Оформить субсидию можно также онлайн на сайте Минсоцполитики.

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