Авиакомпании Украины увеличили пассажирские перевозки в январе-августе на 96,1%

Пассажирские перевозки украинских авиакомпаний выросли в январе-августе на 96,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Государственной авиационной службы (Госавиаслужбы) со ссылкой на оперативные данные.

«За январь-август 2021 года объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 96,1% и составили 6088,9 тыс. чел., в т.ч. международные – на 102,9% и составили 5625,7 тыс. чел.», – отмечается в сообщении.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли на 65,7%, до 9769,6 тыс. чел.

При этом в течение восьми месяцев украинскими авиакомпаниями выполнено 47 800 коммерческих рейсов (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 68,9%), в том числе международных – 38 800 (рост – на 70,9%).