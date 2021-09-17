«Фопы» пришли под Раду защищать «упрощенку» (видео)

Сегодня, 23 сентября, возле здания Верховной Рады началась акция “Сохраните упрощенную систему налогообложения”. Участники требуют от парламента принять ряд законопроектов, которые сегодня будут рассматриваться на внеочередном заседании.
Речь идет о проектах законов №3853-1(2) и №3993 относительно внесения изменений в Налоговый кодекс, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в том числе отмену обязательного использования кассовых аппаратов.
Журналист Андрей Павловский на странице организаторов мероприятия сообщил, что полицейские еще до начала акции задержали лидера движения SaveФОП Сергея Доротича. Один из правоохранителей объяснил задержание тем, что он “играет на камеру”.
Акция насчитывает несколько сотен участников, которые вступают в перепалку с правоохранителями и угрожают перекрыть весь Киев. Митингующие требуют сообщить, где находится лидер движения.
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