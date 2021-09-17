За использование поддельных COVID-сертификатов будут штрафовать

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин поддержал законопроект О внесении изменений в Уголовный кодекс касательно ответственности за подделку документов о вакцинации.

«Такие безответственные действия — это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом», — заявил глава правительства.

Следовательно, правительство предложило установить штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы до 2 лет для граждан, которые сознательно будут использовать поддельные документы.

Для врачей, которые вносят ложную информацию о прививках, предлагается предусмотреть штраф до 68 тыс. грн или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать должность на 1-3 года.

В то же время штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы до трех лет могут быть применены за подделку таких документов с целью их распространения.

Напомним, с сегодняшнего дня, 23 сентября, вся Украина переходит в «желтую» карантинную зону. Из-за этого правительство вводит новые карантинные правила.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что сотрудники учебных заведений, министерств, органов центральной и местной власти будут внесены в перечень профессий, которые обязаны пройти вакцинацию от COVID-19.