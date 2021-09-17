Количество обращений в АРМА по поводу розыска активов за 3 года выросло на 300%

Количество обращений от правоохранительных органов в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с 2018 года увеличилось на 300%.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

«Начиная с 2018 года количество обращений о необходимости проведения мер по выявлению и розыску активов, поступивших на обработку в Национальное агентство от правоохранительных органов, увеличилось на 300%. Только за 8 месяцев 2021 года до АРМА поступило 2058 обращений. При этом в 5 раз возросло количество запросов от иностранных юрисдикций и международных институтов — с 15 в 2018 году до 74 с начала текущего года», — говорится в сообщении.

В АРМА отмечают, что больше всего обращений получают от Нацполиции, органов прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Государственной фискальной службы, Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро.