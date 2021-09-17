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Количество обращений в АРМА по поводу розыска активов за 3 года выросло на 300%

Количество обращений в АРМА по поводу розыска активов за 3 года выросло на 300%

Количество обращений от правоохранительных органов в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с 2018 года увеличилось на 300%.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

«Начиная с 2018 года количество обращений о необходимости проведения мер по выявлению и розыску активов, поступивших на обработку в Национальное агентство от правоохранительных органов, увеличилось на 300%. Только за 8 месяцев 2021 года до АРМА поступило 2058 обращений. При этом в 5 раз возросло количество запросов от иностранных юрисдикций и международных институтов — с 15 в 2018 году до 74 с начала текущего года», — говорится в сообщении.

В АРМА отмечают, что больше всего обращений получают от Нацполиции, органов прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Государственной фискальной службы, Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро.

АРМА занимается выявлением и розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, по запросам от правоохранительных и других уполномоченных органов. При этом специалисты агентства устанавливают не только факт существования и местонахождения активов, но и связи между субъектами, финансовые потоки, операции по легализации средств, признаки фиктивности компаний и т. д. Среди разысканных АРМА активов — корпоративные права и акции, денежные средства, транспорт, недвижимость, техника, права интеллектуальной собственности и даже криптовалюта.

По материалам Укринформ
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