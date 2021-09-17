Цена на автогаз продолжает расти

В среду, 22 сентября, в сетях АЗС повысилась средняя цена сжиженного газа на 6 копеек — до 17,69 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные рынка «Консалтинговой группы» А-95».
В частности, на станциях WOG и SOCAR автогаз подорожал на 24 копейки и 50 копеек соответственно — до 18,48 грн/л.
На АЗС «Параллели» стоимость продукта выросла в среднем на 41 копейку (до 18,49 грн/л), на «Автотранс» — на 30 копеек (до 17,98 грн/л). Автогаз на станциях UPG подорожал на 20 копеек — до 17,55 грн/л.
СУГ на станциях Chipo и “БРСМ-Нафта” подорожал на 10 и 9 копеек — до 17,52 к грн/л и 17,69 грн/л.
Другие сети подняли цены в среднем на 5-10 копеек за литр.
Согласно информации, с начала июля до середины августа автогаз в Украине подорожал в опте на 2,8 грн/л, в рознице — на 1,99 грн/л. В частности, из-за роста мировых цен и локального дефицита СУГ.
Напомним, ранее Государственная экологическая инспекция провела массовую проверку АЗС и сделала выводы, что около 45% из них работают без необходимой разрешительной документации.
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