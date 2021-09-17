0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Ограничения НБУ по крипте приведут к развитию новых решений по обмену валюты, — юрист

Ограничения НБУ по крипте приведут к развитию новых решений по обмену валюты, — юрист

Запрет Национального банка по расчетам криптовалютами в Украине не помешает развитию рынка виртуальных валют. А выставляемые ограничения приведут к появлению т.н. «шлюзовых решений» для обмена криптовалют на гривну и обратно.

Такое мнение высказал управляющий партнер АО «Юскутум» Артем Афян.

По мнению регулятора, виртуальные активы «не должны непосредственно использоваться для расчетов за товары и услуги. Только при этом условии центробанк способен проводить эффективную монетарную политику».

По его словам, Нацбанк действительно очень переживает за стабильность украинской гривны и ратует за то, чтобы криптовалюта не использовалась в качестве средства платежа.

«По большому счету, выдвигаемое ими требование, по моему мнению, не помешает развитию криптоэкономики. Но оно приведет к тому, что будут развиваться системы шлюзов. То есть, есть человек захочет купить за криптовалюту, например, какой-то товар в магазине, то просто будет предложено шлюзовое решение, которое мгновенно обменяет „крипту“ на гривну и обратно. Конкуренция это все выровняет», — отмечает в беседе с UBR.ua Афян.

Вместе с тем, добавляет юрист, предложенная регулятором мера не обоснована. «Это больше отражение страхов регулятора. Но для того, чтобы начать, она вполне подходит. Она не помешает рынку запуститься, а потом и вовсе утратит актуальность», — резюмировал управляющий партнер АО «Юскутум».

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.