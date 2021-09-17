Ограничения НБУ по крипте приведут к развитию новых решений по обмену валюты, — юрист

Запрет Национального банка по расчетам криптовалютами в Украине не помешает развитию рынка виртуальных валют. А выставляемые ограничения приведут к появлению т.н. «шлюзовых решений» для обмена криптовалют на гривну и обратно.
Такое мнение высказал управляющий партнер АО «Юскутум» Артем Афян.
По мнению регулятора, виртуальные активы «не должны непосредственно использоваться для расчетов за товары и услуги. Только при этом условии центробанк способен проводить эффективную монетарную политику».
По его словам, Нацбанк действительно очень переживает за стабильность украинской гривны и ратует за то, чтобы криптовалюта не использовалась в качестве средства платежа.
«По большому счету, выдвигаемое ими требование, по моему мнению, не помешает развитию криптоэкономики. Но оно приведет к тому, что будут развиваться системы шлюзов. То есть, есть человек захочет купить за криптовалюту, например, какой-то товар в магазине, то просто будет предложено шлюзовое решение, которое мгновенно обменяет „крипту“ на гривну и обратно. Конкуренция это все выровняет», — отмечает в беседе с UBR.ua Афян.
Вместе с тем, добавляет юрист, предложенная регулятором мера не обоснована. «Это больше отражение страхов регулятора. Но для того, чтобы начать, она вполне подходит. Она не помешает рынку запуститься, а потом и вовсе утратит актуальность», — резюмировал управляющий партнер АО «Юскутум».
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