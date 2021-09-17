0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Около 15 иностранных компаний интересуются программой «инвестняня», — глава спецкомиссии

Около 15 иностранных компаний интересуются программой «инвестняня», — глава спецкомиссии

Государственными преференциями в рамках программы «инвестиционная няня» интересуются 10−15 иностранных компаний.

С ними сейчас ведет переговоры правительственное агентство Ukraineinvest, сообщила в интервью UBR.ua депутат от партии «Слуга народа» Галина Янченко, которая возглавляет спецкомиссию ВР по защите прав инвесторов.

Читайте также: Инвестняни получили заявки на более чем $2 миллиарда

На вопрос, следует ли ожидать увеличения иностранных инвестиций в Украину в следующем году, Янченко указала на сложность такого прогнозирования: существует слишком много факторов, которые могут повлиять на рост ВВП и уровень инвестиций, включая карантинные ограничения.

Однако она отметила ряд законодательных изменений, которые в последнее время приняли власти для стимулирования прихода международного бизнеса в Украину — помимо «инвестиционных нянь», такими являются законы о льготах для электромобильных производителей и для инвестиционных парков.

Кроме того, Янченко указала на общее снижение процентной ставки по кредитам, «не говоря уже о программе 5−7-9%».

Депутат также отметила и работу спецкомиссии по защите прав инвесторов, которую она возглавляет. По мнению Янченко, на фоне коронакризиса иметь такую «площадку урегулирования споров», как спецкомиссия, очень важно для инвесторов.

Инвесторы оценили повышение учетной ставки НБУ — банки будут вкладываться в безрисковые инструменты

«Это шаги, которые, возможно, не решают всех проблем, но они дают надежду и внутренним, и иностранным инвесторам, что этой страной стоит интересоваться, сюда стоит вкладывать свои средства», — добавила Янченко.

Напомним, что в рамках программы «инвестиционная няня» при соблюдении ряда требований инвесторы могут получить льготы на создание в Украине проектов суммой более € 20 млн. Среди льгот, в частности, частичное освобождение от налогов, уплаты ввозных пошлин на оборудование.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.