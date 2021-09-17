Около 15 иностранных компаний интересуются программой «инвестняня», — глава спецкомиссии

Государственными преференциями в рамках программы «инвестиционная няня» интересуются 10−15 иностранных компаний.
С ними сейчас ведет переговоры правительственное агентство Ukraineinvest, сообщила в интервью UBR.ua депутат от партии «Слуга народа» Галина Янченко, которая возглавляет спецкомиссию ВР по защите прав инвесторов.
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На вопрос, следует ли ожидать увеличения иностранных инвестиций в Украину в следующем году, Янченко указала на сложность такого прогнозирования: существует слишком много факторов, которые могут повлиять на рост ВВП и уровень инвестиций, включая карантинные ограничения.
Однако она отметила ряд законодательных изменений, которые в последнее время приняли власти для стимулирования прихода международного бизнеса в Украину — помимо «инвестиционных нянь», такими являются законы о льготах для электромобильных производителей и для инвестиционных парков.
Кроме того, Янченко указала на общее снижение процентной ставки по кредитам, «не говоря уже о программе 5−7-9%».
Депутат также отметила и работу спецкомиссии по защите прав инвесторов, которую она возглавляет. По мнению Янченко, на фоне коронакризиса иметь такую «площадку урегулирования споров», как спецкомиссия, очень важно для инвесторов.
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«Это шаги, которые, возможно, не решают всех проблем, но они дают надежду и внутренним, и иностранным инвесторам, что этой страной стоит интересоваться, сюда стоит вкладывать свои средства», — добавила Янченко.
Напомним, что в рамках программы «инвестиционная няня» при соблюдении ряда требований инвесторы могут получить льготы на создание в Украине проектов суммой более € 20 млн. Среди льгот, в частности, частичное освобождение от налогов, уплаты ввозных пошлин на оборудование.
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