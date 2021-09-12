Инвестняни получили заявки на более чем $2 миллиарда

Офис привлечения инвестиций (UkraineInvest) получил 23 заявки на проекты от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше 2 млрд долларов.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Инвестиционные няни в Украине есть. Ключевым учреждением определен UkraineInvest. Там уже 9 работников определены как сопровождающие лица для крупных инвестпроектов. На сегодня обратились 23 инвестора, которые хотят воспользоваться преимуществами этого закона. Общая сумма, которую они планируют вложить в Украину, составляет более 2 млрд долларов», — сказал Шмыгаль.

По его словам, часть этих инвесторов будет осуществлять свои инвестиции в этом году, а часть — в следующем.

«Соответственно, за такими инвесторами закрепляются работники UkraineInvest и сопровождают их», — добавил Шмыгаль.

Глава правительства также прокомментировал свое поручение министрам, главам ОГА относительно создания или восстановления не менее чем одного производства с численностью работников от 500 до 3 тыс. человек.

«Это, наверное, не совсем рыночный механизм, но он и не вне закона. Это в принципе — прямая обязанность каждого министра и главы ОГА на своей территории или в своей отрасли создавать условия и сопровождать вхождение инвестиционных предприятий с украинским или иностранным капиталом», — сказал Шмыгаль.

Напомним, Офис привлечения инвестиций (UkraineInvest) — постоянно действующий совещательный орган при Кабинете Министров, который был создан постановлением правительства в октябре 2016 года с целью привлечения в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа государства как привлекательного для инвестирования.

Офис привлечения инвестиций является проектом по соглашению между Western NIS Enterprise Fund и общественным союзом «Фонд поддержки реформ в Украине». WNISEF оказывает поддержку правительству Украины путем разработки эффективной экономической политики и лидерства, а также способствует укреплению стратегического сотрудничества между странами и между частным и государственным секторами, как это предусмотрено в Меморандуме о взаимопонимании между WNISEF и Министерством экономического развития и торговли Украины.