Инвестняни получили заявки на более чем $2 миллиарда

Офис привлечения инвестиций (UkraineInvest) получил 23 заявки на проекты от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше 2 млрд долларов.
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте также: Кабмин утвердил размеры зарплат для инвестнянь
«Инвестиционные няни в Украине есть. Ключевым учреждением определен UkraineInvest. Там уже 9 работников определены как сопровождающие лица для крупных инвестпроектов. На сегодня обратились 23 инвестора, которые хотят воспользоваться преимуществами этого закона. Общая сумма, которую они планируют вложить в Украину, составляет более 2 млрд долларов», — сказал Шмыгаль.
По его словам, часть этих инвесторов будет осуществлять свои инвестиции в этом году, а часть — в следующем.
«Соответственно, за такими инвесторами закрепляются работники UkraineInvest и сопровождают их», — добавил Шмыгаль.
Глава правительства также прокомментировал свое поручение министрам, главам ОГА относительно создания или восстановления не менее чем одного производства с численностью работников от 500 до 3 тыс. человек.
«Это, наверное, не совсем рыночный механизм, но он и не вне закона. Это в принципе — прямая обязанность каждого министра и главы ОГА на своей территории или в своей отрасли создавать условия и сопровождать вхождение инвестиционных предприятий с украинским или иностранным капиталом», — сказал Шмыгаль.
Напомним, Офис привлечения инвестиций (UkraineInvest) — постоянно действующий совещательный орган при Кабинете Министров, который был создан постановлением правительства в октябре 2016 года с целью привлечения в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа государства как привлекательного для инвестирования.
Офис привлечения инвестиций является проектом по соглашению между Western NIS Enterprise Fund и общественным союзом «Фонд поддержки реформ в Украине». WNISEF оказывает поддержку правительству Украины путем разработки эффективной экономической политики и лидерства, а также способствует укреплению стратегического сотрудничества между странами и между частным и государственным секторами, как это предусмотрено в Меморандуме о взаимопонимании между WNISEF и Министерством экономического развития и торговли Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена на газ в Европе превысила 770 долларовВчера, 11:48 - 926 9
Глава Укрпочты рассказал о сокращении штатов и нежелании персонала работать на полную ставкуВчера, 11:14 - 4246 4
Испания продолжает повышать минимальную заработную плату, чтобы уменьшить разрыв между богатыми и бедными12.09.2021, 17:00 - 1658 3
Стало известно, когда собираются достроить Дарницкий мостВчера, 08:27 - 857 3
Рост цен на солнечные панели угрожает Парижскому соглашению — Rystad EnergyВчера, 06:43 - 1032 2
Банки изменили ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 11:10 - 19526
Глава Укрпочты рассказал о сокращении штатов и нежелании персонала работать на полную ставкуВчера, 11:14 - 4246 4
Курс гривны к доллару в проекте госбюджета на 2022 годВчера, 14:00 - 2850
В парламенте предлагают убрать несколько налогов: кого коснутся измененияВчера, 09:00 - 1951
Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ для украинцевВчера, 13:00 - 1321
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)Вчера, 10:46 - 63
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)Позавчера, 11:33 - 509 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 316
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 625 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1909