Моторами электромобилей концерна GM будет управлять искусственный интеллект

Американская корпорация General Motors представила новое семейство электродвигателей. Моторы получились компактнее, дешевле и легче своих предшественников.

Об этом сообщает пресс-служба GM.

Американская корпорация General Motors на своей конференции представила три новых двигателя семейства Ultium. Первый мотор, развивающий 245 л.с., предназначен для установки на передней оси. 347-сильный силовой агрегат универсален – его можно использовать как спереди, так и сзади. Компания также представила вспомогательный двигатель для машин с системой полного привода мощностью 84 л.с.

В GM отметили, что на некоторых их новых машинах будут установлены все три двигателя. Одна из таких новинок – электрический внедорожник GMC Hummer EV. Анонсировано, что машина получит силовую установку суммарной мощностью около 1000 л.с.

Новые двигатели – это часть масштабируемого семейства, у которого общие принципы проектирования, а также аналогичные компоненты и блоки управления. Это должно помочь снизить затраты на их проектирование, доводку и производство. В General Motors гордятся, что их инженеры самостоятельно сконструировали новые двигатели. По их словам, это позволит оптимально интегрировать электромоторы в будущие электрокары. Все моторы также существенно легче и компактнее предшественников. Экономия веса и ресурсов в зависимости от элементов может достигать 50%.

С представленными двигателями будут связаны новые контроллеры Ultium Drive. Они обучены определять оптимальные моменты перераспределения крутящего момента в машинах с двумя и тремя моторами.

Для разработки наиболее эффективных и точных алгоритмов был привлечен искусственный интеллект, а также элементы машинного обучения. Инвертор, дополнительный модуль питания, а также встроенный модуль зарядки интегрированы непосредственно в блоки Ultium Drive.

По заверениям менеджеров General Motors, первые серийные электромобили с новыми электродвигателями мы увидим уже в 2021 году.