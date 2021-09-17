0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Моторами электромобилей концерна GM будет управлять искусственный интеллект

Моторами электромобилей концерна GM будет управлять искусственный интеллект

Американская корпорация General Motors представила новое семейство электродвигателей. Моторы получились компактнее, дешевле и легче своих предшественников.

Об этом сообщает пресс-служба GM.

Американская корпорация General Motors на своей конференции представила три новых двигателя семейства Ultium. Первый мотор, развивающий 245 л.с., предназначен для установки на передней оси. 347-сильный силовой агрегат универсален – его можно использовать как спереди, так и сзади. Компания также представила вспомогательный двигатель для машин с системой полного привода мощностью 84 л.с.

В GM отметили, что на некоторых их новых машинах будут установлены все три двигателя. Одна из таких новинок – электрический внедорожник GMC Hummer EV. Анонсировано, что машина получит силовую установку суммарной мощностью около 1000 л.с.

Новые двигатели – это часть масштабируемого семейства, у которого общие принципы проектирования, а также аналогичные компоненты и блоки управления. Это должно помочь снизить затраты на их проектирование, доводку и производство. В General Motors гордятся, что их инженеры самостоятельно сконструировали новые двигатели. По их словам, это позволит оптимально интегрировать электромоторы в будущие электрокары. Все моторы также существенно легче и компактнее предшественников. Экономия веса и ресурсов в зависимости от элементов может достигать 50%.

С представленными двигателями будут связаны новые контроллеры Ultium Drive. Они обучены определять оптимальные моменты перераспределения крутящего момента в машинах с двумя и тремя моторами.

Для разработки наиболее эффективных и точных алгоритмов был привлечен искусственный интеллект, а также элементы машинного обучения. Инвертор, дополнительный модуль питания, а также встроенный модуль зарядки интегрированы непосредственно в блоки Ultium Drive.

По заверениям менеджеров General Motors, первые серийные электромобили с новыми электродвигателями мы увидим уже в 2021 году.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.