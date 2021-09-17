Межбанк: почему валюта подешевела

Среда на межбанке прошла достаточно удачно для нацвалюты. Превышение предложения валюты над спросом сделало свое дело и, не встречая особого сопротивления, гривна за день укрепилась сразу на 14,5 копеек относительно доллара – до 26,58/26,60 гривен, а евро подешевел на 15 копеек – до 31,18/31,20 к концу дня. НБУ сегодня дважды выходил на рынок с интервенцией. В первый раз – еще до обеда и покупал доллар по цене не выше 26,69 гривен, а затем еще раз к концу активной фазы торгов и уже на 10 копеек дешевле – по 26,59 гривен. Этими действиями Нацбанк лишь частично сдерживал укрепление гривны. Как только он покидал межбанк – курс снова проседал. Среди продавцов были замечены как крупные местные аграрии и металлурги, так и госкорпорации.

Ход торгов:

С самого начала сессии спрос на валюту был ниже предложения и с утренних 26,725/26,745 гривен доллар к 11 часам подешевел до 26,69/26,71 гривен, а затем и до 26,665/26,685 к полудню. Выход НБУ с покупкой предложений дешевле 26,69 гривен за доллар лишь частично помог американской валюте и к обеду котировки просели до 26,625/26,645.

Этот уровень продержался лишь до конца обеда. А затем, несмотря на даже снятие части заявок продавцами – доллар продолжил дешеветь.

К 15 часам курс упал до 26,615/26,635 гривен, к 16:00 просел до 26,595/26,615 гривен, а завершилась сессия на отметке 26,58/26,60. Не помог валюте даже второй выход Нацбанка с покупкой доллара по 26,59 гривен под конец активной фазы сессии.

Главные события 22 сентября на валютном рынке:

1) Доллар и евро подешевели за день на 14,5 и 15 копеек соответственно. Доллар — до 26,58/26,60 гривен, евро — до 31,18/31,20.

2) Нацбанк дважды выходил на межбанк. В первый раз покупал доллар по цене не выше 26,69 гривен, а во второй – скупал валюту уже на 10 копеек дешевле – по 26,59.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6966 гривен за доллар, а официальный курс на 23 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6714 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,58 / 26,60

евро – 31,18 / 31,20

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1736 / 1,1737

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