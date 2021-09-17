Рост промпроизводства в Украине замедлился почти до нуля

Объемы промышленного производства в августе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 0,6%. Рост остается очень медленным, несмотря на низкую базу сравнения 2020 года, когда в августе падение составило 4,1%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, за январь-август 2021 года рост составил 1,7% (за январь-август 2020 года объемы упали на 6,5%).
В добывающей промышленности и разработке карьеров рост за первые восемь месяцев составил 1,2%, в перерабатывающей промышленности – рост на 1,9%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – рост на 1,6%.
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