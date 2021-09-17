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Уставный капитал Фонда энергоэффективности увеличили на 100 миллионов гривен

Уставный капитал Фонда энергоэффективности увеличили на 100 миллионов гривен

Кабинет Министров увеличил уставный капитал государственного учреждения «Фонд энергоэффективности» на 100 млн гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 сентября.

Уставный капитал Фонда энергоэффективности был увеличен за счет средств, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Таким образом, уставный капитал учреждения составит 2,819 млрд грн. За счет этих средств Фонд энергоэффективности выплачивает гранты участникам программы «Энергодом» и поддерживает свою деятельность.

Напомним, проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает выделение 2,6 млрд гривен на пополнение уставного капитала государственного учреждения «Фонд энергоэффективности».

В Украине по состоянию на 10 сентября 2021 года к проектной, имплементационной или завершающей стадиям перешли 606 проектов енергомодернизации домов по программе «Энергодом». Всего на 10 сентября Фонд энергоэффективности получил и зарегистрировал 759 заявок от ОСМД на участие в программе «Энергодом»: по пакету, А «Легкий» — 147, по пакету Б «Комплексный» — 612. Общая стоимость поданных к программе энергосберегающих проектов составляет 6,147 млрд грн, а ориентировочная сумма грантов, которые получат ОСМД, составит 3,918 млрд гривен.

По материалам Укринформ
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