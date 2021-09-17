Госаудитслужба проведет проверку в «Нафтогазе»

Кабинет Министров на заседании 22 сентября принял распоряжение о проведении проверки Государственной аудиторской службой в «Нафтогазе» и предприятиях группы за 2017−2021 годы.
Об этом известно из заседания правительства.
Так, КМУ поручил Нафтогазу создать «надлежащие условия для проведения Госаудитслужбой мероприятий государственного финансового контроля». В частности, речь идет о допуске должностных лиц на предприятия, которые будут проверяться, предоставлять необходимые документы
Напомним, председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что корректность финансовых результатов НАК, отраженных в отчетности за 1 квартал 2021 года, вызывает сомнения — речь может идти об убытках до 105 млрд грн.
В первом квартале 2021 года «Нафтогаз» получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.
Группа Нафтогаз за 2020 год получила убыток в 19 миллиардов гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.
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