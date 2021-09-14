Запуск Бюро экономической безопасности перенесли на два месяца

Верховная Рада на заседании 22 сентября поддержала правку в закон Украины “О Бюро экономической безопасности” и перенесла срок запуска органа на 2 месяца – до конца ноября.

Об этом известно из заседания Верховной Рады.

Так, 260 нардепов поддержали в целом законопроект 5851 “О валюте и валютных операциях”. Ко второму чтению в тексте появилась правка, которой начало работы БЭБ переносится с 25 сентября на 25 ноября, то есть на два месяца.

Напомним, глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, что он анонсировал ранее.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.