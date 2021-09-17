Сколько зарабатывают украинцы в рабочих сферах (исследование)

Пол до сих пор серьезно влияет на уровень зарплаты — 58% женщин в рабочих сферах зарабатывают менее 10 тыс. грн, тогда как среди мужчин — только 26%. И хотя у этих групп практически одинаковые условия работы, украинки больше хотят работать в Украине, чем мужчины, — 62% против 52% соответственно.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у OLX Работа, в каких условиях работают украинские «синие воротнички».

Сфера занятости. Наиболее популярная сфера — розничная торговля и продажи — там привлечено 17% «синих воротничков», на втором месте — «строительство» — 14%, а третье место делят «транспорт и логистика» и «общественное питание» — по 10% на каждую сферу.

Уровень дохода устраивает всего 3% работников. В то же время только каждому пятому рабочему пересматривают зарплату раз в год.

Зарплата в зависимости от пола. Менее 10 тыс. грн зарабатывают 58% женщин и 26% мужчин, 10−15 тыс. грн — 26% и 27% соответственно, а от 20 тыс. грн — 6% и 24% соответственно. Возраст на уровень оплаты в целом не влияет.

Зарплата по регионам. Среди регионов проживания опрошенных существенно отличается зарплата только в Киевской области. Здесь самый большой процент тех, кто зарабатывает 15−20 тыс. грн (23%), тогда как в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях этот показатель значительно ниже (15−18%).

Из-за пандемии у 47% респондентов поубавилось работы, 10% — потеряли свое место, а еще 10% — сменили специальность или были вынуждены искать новую работу. В 27% ничего не изменилось, а в 5% даже больше нагрузки.

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«Две трети „синих воротничков“ называют главным минусом своей работы — маленькую зарплату и переработки. По данным Госстата, только в течение второго квартала 2021 года 127 тыс. украинцев были переведены на неполную оплачиваемую рабочую неделю. Поэтому значительная часть украинских рабочих — 31% — задумывается о работе за рубежом. В то же время чтобы их устраивала оплата в Украине, большая часть респондентов — 48% — нуждается в оплате на уровне 10−20 тыс. грн в месяц», — отметили в OLX Робота.

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