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Данилишин сообщил, на что направят более $1,4 млрд помощи МВФ

Данилишин сообщил, на что направят более $1,4 млрд помощи МВФ

Министерство финансов конвертировало 1 млрд специальных прав заимствования (SDR) или $1,42 млрд для погашения внешних долгов Украины.

Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Низкий объем погашений ОВГЗ в первых двух декадах сентября и достаточный остаток средств на счете правительства в гривне обусловливает низкие объемы новых государственных заимствований.

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«Несмотря на достаточный объем средств правительства в гривне (более 40 млрд грн), его валютная ликвидность остается ограниченной, что создает риски на фоне необходимости проведения выплат по внешней задолженности», – написал он.

По словам Данилишина, пик выплат по внешнему долгу приходится на 29 сентября, когда должно быть уплачено более $1 млрд по внешней задолженности, а также более 13 млрд грн – по ОВГЗ.

«В порядке подготовки к проведению этих выплат Министерством финансов была осуществлена конвертация 1 млрд СПЗ в свободно конвертируемые валюты”, – отмечает он.

В конце августа Украина получила $2,7 млрд (1,9 млрд SDR) от Международного валютного фонда.

Правительство пообещало направить $2,7 млрд от МВФ на соцвыплаты и восстановление экономики.

По материалам Финансовый клуб
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