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Парламент совершенствует процедуру составления таможенных деклараций

Парламент совершенствует процедуру составления таможенных деклараций

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4517 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные товарные подпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза».

За такое решение проголосовали 308 народных депутатов.

Документ предлагает изложить в новой редакции статью 267 и дополнить статью 280 Таможенного кодекса Украины.

Одна из ключевых целей документа – адаптация отечественного законодательства к законодательству ЕС в части процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные товарные подпозиции в соответствии с УКТВЭД (украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности – ред.).

Действие новых положений не будут распространять на товары, которые облагаются акцизным налогом и особыми видами пошлины, а также по импорту которых законодательство устанавливает количественные ограничения.

По расчетам Гостаможслужбы, реализация положений законопроекта приведет к ежегодному увеличению поступлений ввозных пошлин примерно на 150 млн грн.

Напомним, Государственная таможенная служба за январь-август перевыполнила план поступлений на 19 млрд грн, перечислив в госбюджет 291 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на 76 млрд грн, или на 36%.

По материалам Укринформ
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