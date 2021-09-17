Apple пообещала исправить работу камеры iPhone 13 Pro

Большинство первых обозревателей iPhone 13 Pro отметили, что смартфон автоматически переключается в режим макросъёмки в приложении «Камера», когда человек приближается к объекту. Apple подтвердила, что она исправит такое поведение камеры в одном из следующих обновлений.
Проблема заключается в том, что при переключении в режим макросъемки у пользователей нет возможности вручную выйти из этого режима. Проблема сохраняется как в режиме видео, так и в режиме фото. Однако вы можете изменить настройки, используя опцию «Заблокировать камеру» для видеорежима. К сожалению, в фото-режимах такой возможности нет.
Так что пользователи iPhone 13 Pro будут сталкиваться с этим багом, пока Apple не исправит его. Компания заявила, что она добавляет новую настройку в обновление программного обеспечения, которое выйдет этой осенью.
Проблема наблюдается только на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max из-за сверхширокоугольной камеры с автофокусом.
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