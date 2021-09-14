По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,912 млн грн и 36,277 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 38), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,71-26,72 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 72,189 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8000 – 2 222

27,7770 – 57 775

26,7500 – 20 000

26,7200 – 30 000

26,7200 – 30 000

26,7200 – 30 000

26,7100 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7100 – 30 000

26,7150 – 70 000

26,7200 – 8 000

26,7200 – 80 000

26,7200 – 30 000

26,7200 – 30 000

26,7200 – 12 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7782 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7429 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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