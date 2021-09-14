Данилишин заявляет о необходимости продолжать меры стимулирования экономики

В Украине следует продолжать стимулирующие меры монетарной и фискальной политики.

Об этом председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин написал в Facebook.

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«В общем, реальный ВВП за динамикой роста текущего года остается ниже докризисного уровня 2019 г. на 2%, что свидетельствует о необходимости продолжения стимулирующих мер монетарной и фискальной политики», — считает председатель Совета НБУ.

Он напомнил, что, по оценкам Минэкономики, рост ВВП за январь-июль 2021 года составил 2,1% (по сравнению с падением на 6,1% за 7 месяцев 2020 года). При этом, сводный индекс производства товаров и услуг, консолидирующий динамику основных видов деятельности, вырос за 7 месяцев 2021 года всего на 1,3%.

Это произошло, главным образом, за счет роста промышленного производства (на 1,8%) ввиду благоприятной конъюнктуры мировых товарных рынков, сельского хозяйства (на 2,5%) в результате значительного роста урожайности основных сельхозкультур, а также транспорта (на 2,7%), где восстанавливается пассажиро- и грузооборот.