Данилишин заявляет о необходимости продолжать меры стимулирования экономики

В Украине следует продолжать стимулирующие меры монетарной и фискальной политики.
Об этом председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин написал в Facebook.
Читайте также: Экономика Украины восстанавливается после кризиса: НБУ назвал основные факторы
«В общем, реальный ВВП за динамикой роста текущего года остается ниже докризисного уровня 2019 г. на 2%, что свидетельствует о необходимости продолжения стимулирующих мер монетарной и фискальной политики», — считает председатель Совета НБУ.
Он напомнил, что, по оценкам Минэкономики, рост ВВП за январь-июль 2021 года составил 2,1% (по сравнению с падением на 6,1% за 7 месяцев 2020 года). При этом, сводный индекс производства товаров и услуг, консолидирующий динамику основных видов деятельности, вырос за 7 месяцев 2021 года всего на 1,3%.
Это произошло, главным образом, за счет роста промышленного производства (на 1,8%) ввиду благоприятной конъюнктуры мировых товарных рынков, сельского хозяйства (на 2,5%) в результате значительного роста урожайности основных сельхозкультур, а также транспорта (на 2,7%), где восстанавливается пассажиро- и грузооборот.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогомВчера, 14:00 - 2164 9
Себестоимость добычи газа «Нафтогазом» составляет 1 гривна/куб. м, — исполнительный директор группы Ватерландер3 ч. назад - 523 3
«Борьба» с ФЛП: что об этом думают читатели Finance.uaВчера, 17:01 - 3510 3
Кабмин может обязать невакцинированных работников делать ПЦР-тесты за свой счет — министрВчера, 09:49 - 665 3
«Нафтогаз» озвучил цену газа для населения до конца отопительного сезонаОколо часа назад - 1144 2
«Борьба» с ФЛП: что об этом думают читатели Finance.uaВчера, 17:01 - 3510 3
Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогомВчера, 14:00 - 2164 9
Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятияВчера, 21:03 - 1645 1
«Нафтогаз» озвучил цену газа для населения до конца отопительного сезонаОколо часа назад - 1144 2
Универсал Банк увеличивает капитал на 1 млрд грн для поддержки monobankВчера, 19:03 - 1139
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 957 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 290
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1142 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 771
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 854 5