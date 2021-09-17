В Житомире строят первый в Украине мусороперерабатывающий завод, который будет перерабатывать 85 тысяч тонн мусора в год. На днях там заложили символическую капсулу в уже возведенный фундамент одного из цехов будущего завода по глубокой переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Он станет первым мусороперерабатывающим заводом в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирского горсовета.

«Этот объект очень важен для Житомира по многим аспектам, прежде всего – это защита окружающей среды. В Европе почти не осталось стран, где бы не перерабатывали мусор. А в Украине мы будем первые», – сказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.



Фото: zt-rada.gov.ua

Завод создаст более 200 рабочих мест и привлечет миллионные инвестиции. Проектная мощность завода предусматривает цех для компостирования (изготовления удобрений), линию для сортировки по фракциям (стекло, пластик и прочее), переработку веток и других видов негабаритного мусора, производство RDF-топлива.

«Кроме экологического аспекта, у нас выстроена стратегия, чтобы через несколько лет полностью отойти от газа. Строительство четырех ТЭЦ, которое планируется в Житомире, позволит закрыть на 70% потребности теплокоммунэнерго. У нас еще остается 30%: и вот 35-38 тонн RDF, которое будет производиться на этом заводе, это как раз эквивалент примерно 18 млн кубов газа», – добавил Сергей Сухомлин.



Фото: zt-rada.gov.ua

Житомирский мэр также отметил, что мощностей завода хватит и на переработку мусора соседних общин.

Сообщается, что городскую свалку в Житомире построили в 1957 году. Сейчас на полигоне захоронено более 16 миллионов тонн отходов.