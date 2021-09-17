0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

В Житомире строят первый в Украине мусороперерабатывающий завод

В Житомире строят первый в Украине мусороперерабатывающий завод

В Житомире строят первый в Украине мусороперерабатывающий завод, который будет перерабатывать 85 тысяч тонн мусора в год. На днях там заложили символическую капсулу в уже возведенный фундамент одного из цехов будущего завода по глубокой переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Он станет первым мусороперерабатывающим заводом в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирского горсовета.

«Этот объект очень важен для Житомира по многим аспектам, прежде всего – это защита окружающей среды. В Европе почти не осталось стран, где бы не перерабатывали мусор. А в Украине мы будем первые», – сказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.


Фото: zt-rada.gov.ua

Завод создаст более 200 рабочих мест и привлечет миллионные инвестиции. Проектная мощность завода предусматривает цех для компостирования (изготовления удобрений), линию для сортировки по фракциям (стекло, пластик и прочее), переработку веток и других видов негабаритного мусора, производство RDF-топлива.

«Кроме экологического аспекта, у нас выстроена стратегия, чтобы через несколько лет полностью отойти от газа. Строительство четырех ТЭЦ, которое планируется в Житомире, позволит закрыть на 70% потребности теплокоммунэнерго. У нас еще остается 30%: и вот 35-38 тонн RDF, которое будет производиться на этом заводе, это как раз эквивалент примерно 18 млн кубов газа», – добавил Сергей Сухомлин.


Фото: zt-rada.gov.ua

Житомирский мэр также отметил, что мощностей завода хватит и на переработку мусора соседних общин.

Сообщается, что городскую свалку в Житомире построили в 1957 году. Сейчас на полигоне захоронено более 16 миллионов тонн отходов.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.