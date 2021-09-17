В Житомире строят первый в Украине мусороперерабатывающий завод, который будет перерабатывать 85 тысяч тонн мусора в год. На днях там заложили символическую капсулу в уже возведенный фундамент одного из цехов будущего завода по глубокой переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Он станет первым мусороперерабатывающим заводом в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Житомирского горсовета.
«Этот объект очень важен для Житомира по многим аспектам, прежде всего – это защита окружающей среды. В Европе почти не осталось стран, где бы не перерабатывали мусор. А в Украине мы будем первые», – сказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
Фото: zt-rada.gov.ua
Завод создаст более 200 рабочих мест и привлечет миллионные инвестиции. Проектная мощность завода предусматривает цех для компостирования (изготовления удобрений), линию для сортировки по фракциям (стекло, пластик и прочее), переработку веток и других видов негабаритного мусора, производство RDF-топлива.
«Кроме экологического аспекта, у нас выстроена стратегия, чтобы через несколько лет полностью отойти от газа. Строительство четырех ТЭЦ, которое планируется в Житомире, позволит закрыть на 70% потребности теплокоммунэнерго. У нас еще остается 30%: и вот 35-38 тонн RDF, которое будет производиться на этом заводе, это как раз эквивалент примерно 18 млн кубов газа», – добавил Сергей Сухомлин.
Фото: zt-rada.gov.ua
Житомирский мэр также отметил, что мощностей завода хватит и на переработку мусора соседних общин.
Сообщается, что городскую свалку в Житомире построили в 1957 году. Сейчас на полигоне захоронено более 16 миллионов тонн отходов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банковВчера, 11:30 - 7694 10
Кабмин предлагает установить плату за пользование государственными дорогамиВчера, 16:00 - 5834 8
Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильемВчера, 13:00 - 2127 8
Себестоимость добычи газа «Нафтогазом» составляет 1 гривна/куб. м, — исполнительный директор группы ВатерландерВчера, 10:32 - 1263 8
Зеленский предлагает ввести двойное гражданство для зарубежных украинцевВчера, 12:26 - 1120 7
Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банковВчера, 11:30 - 7694 10
Кабмин предлагает установить плату за пользование государственными дорогамиВчера, 16:00 - 5834 8
«Нафтогаз» озвучил цену газа для населения до конца отопительного сезонаВчера, 12:01 - 4721 3
Налоговая амнистия: Гетманцев ответил на главные «вопросы без ответов»Вчера, 10:01 - 2263 1
Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильемВчера, 13:00 - 2127 8
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1040 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 300
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1182 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 806
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 875 5