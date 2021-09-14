Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильем

Верховная Рада поручила Кабинету министров Украины провести комплексный анализ состояния обеспечения граждан жильем по категориям в разрезе областей, городов, объединенных территориальных общин, ведомств и в целом в стране.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что за принятие соответствующего проекта постановления №5251 проголосовали 343 народных депутата.

Кабмин должен будет провести анализ таких показателей:

состояние обеспечения граждан жильем по категориям, в разрезе областей, городов, ОТГ , ведомств, а также в целом по стране по количеству граждан, состоящих в очередях;

средства, необходимые для обеспечения граждан жильем с учетом средней стоимости жилья на соответствующей территории;

средний и максимальный сроки пребывания на учете граждан, динамика движения жилищной очереди по годам с 1991 года;

статистика получения жилья гражданами за последние 10 лет.

Цель постановления:

разработка правительственной программы обеспечения реализации права граждан на жилье.

Кабмин должен проинформировать ВР и президента Украины о выполнении данного постановления в трехмесячный срок.

Справка Finance.ua:

иметь собственное жилье – это мечта многих людей, однако приобрести его, оплатив всю сумму, может себе позволить далеко не каждый. Один из вариантов – заключение договора аренды жилья с правом выкупа;