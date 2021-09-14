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Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильем

Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильем

Верховная Рада поручила Кабинету министров Украины провести комплексный анализ состояния обеспечения граждан жильем по категориям в разрезе областей, городов, объединенных территориальных общин, ведомств и в целом в стране.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что за принятие соответствующего проекта постановления №5251 проголосовали 343 народных депутата.

Кабмин должен будет провести анализ таких показателей:

  • состояние обеспечения граждан жильем по категориям, в разрезе областей, городов, ОТГ, ведомств, а также в целом по стране по количеству граждан, состоящих в очередях;
  • средства, необходимые для обеспечения граждан жильем с учетом средней стоимости жилья на соответствующей территории;
  • средний и максимальный сроки пребывания на учете граждан, динамика движения жилищной очереди по годам с 1991 года;
  • статистика получения жилья гражданами за последние 10 лет.

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Цель постановления:

  • разработка правительственной программы обеспечения реализации права граждан на жилье.

Кабмин должен проинформировать ВР и президента Украины о выполнении данного постановления в трехмесячный срок.

Справка Finance.ua:

  • иметь собственное жилье – это мечта многих людей, однако приобрести его, оплатив всю сумму, может себе позволить далеко не каждый. Один из вариантов – заключение договора аренды жилья с правом выкупа;
  • высокий сезон на жилье в разгаре – собственники и застройщики активизировались. Также оживился интерес и у покупателей — с начала года количество поисковых запросов «купить квартиру» в новостройках выросло в три раза.
По материалам Finance.UA
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