Псевдовакцинация за 6 тыс. грн: киберполиция раскрыла схему фальшивых сертификатов

Киберполиция в Днепропетровской области, следственный отдел Днепровского районного управления полиции и представители Минцифры разоблачили схему изготовления международных сертификатов о вакцинации от COVID-19 без прохождения такой процедуры.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минцифры подробности. Медработник совместно со знакомым изготавливала международные сертификаты. За псевдовакцинацию люди платили около 6 тысяч гривен. Киберполиция в Днепропетровской области, следственный отдел Днепровского районного управления полиции и представители Минцифры разоблачили эту схему.

Медработник и ее знакомый рекламировали свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров. Они предлагали получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) без вакцинации за 6000 грн. За 1500 грн они предлагали COVID-сертификат без внесения данных в ЭСЗ.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами фигурантов. По местам работы и проживания правонарушителей сотрудники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и «черновые» записи.

Открыто уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

Справка Finance.ua: