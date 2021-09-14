0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 161 0

Псевдовакцинация за 6 тыс. грн: киберполиция раскрыла схему фальшивых сертификатов

Псевдовакцинация за 6 тыс. грн: киберполиция раскрыла схему фальшивых сертификатов

Киберполиция в Днепропетровской области, следственный отдел Днепровского районного управления полиции и представители Минцифры разоблачили схему изготовления международных сертификатов о вакцинации от COVID-19 без прохождения такой процедуры.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минцифры подробности. Медработник совместно со знакомым изготавливала международные сертификаты. За псевдовакцинацию люди платили около 6 тысяч гривен. Киберполиция в Днепропетровской области, следственный отдел Днепровского районного управления полиции и представители Минцифры разоблачили эту схему.

Медработник и ее знакомый рекламировали свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров. Они предлагали получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) без вакцинации за 6000 грн. За 1500 грн они предлагали COVID-сертификат без внесения данных в ЭСЗ.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами фигурантов. По местам работы и проживания правонарушителей сотрудники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и «черновые» записи.

Открыто уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, также разоблачено турагентство, которое подделывало ПЦР-тесты для клиентов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.